Israel e Líbano retomam negociações em Washington na quinta-feira

Israel e Líbano vão realizar uma segunda ronda de conversações em Washington na próxima quinta-feira, avança a agência Reuters, que cita uma fonte israelita sob condição de anonimato.

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De acordo a fonte, Israel será representado pelo seu embaixador nos Estados Unidos, Yechiel Leiter.

Estas serão as primeiras conversações desde a entrada em vigor de um cessar-fogo de 10 dias, iniciado na passada quinta-feira, e representam um novo passo no diálogo entre os dois países.

Segundo o The Times of Israel, a reunião terá lugar no Departamento de Estado dos Estados Unidos, em Washington, contando com a presença de membros das delegações israelita, libanesa e norte-americana.

Na semana passada, Yechiel Leiter reuniu-se com Moawad durante cerca de duas horas, naquele que foi o encontro de mais alto nível até à data entre responsáveis israelitas e libaneses, bem como as primeiras conversações diretas entre os dois países vizinhos em várias décadas.

As negociações foram mediadas pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, com o apoio de outros diplomatas dos Estados Unidos.