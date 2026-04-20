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Massacre familiar na Louisiana: homem mata 7 filhos e outra criança a tiro

20 abr, 2026 - 14:16 • Olímpia Mairos

Atirador, em processo de divórcio, matou oito crianças — incluindo os próprios filhos — antes de ser abatido pela polícia após perseguição.

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O homem que matou a tiro oito crianças, este domingo, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, era pai de sete das vítimas, num caso classificado pelas autoridades como violência doméstica que deixou a comunidade em choque.

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O atirador foi identificado como Shamar Elkins, de 31 anos, um veterano do exército norte-americano. Segundo a polícia, o ataque ocorreu em duas residências num bairro da cidade de Shreveport, onde todas as crianças acabaram por ser mortas na mesma casa. As vítimas tinham idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos.

De acordo com as autoridades, Elkins estava em processo de divórcio e terá discutido com a esposa pouco antes do tiroteio. Duas mulheres, incluindo a própria esposa — mãe das crianças —, foram também atingidas a tiro e encontram-se em estado grave.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local num veículo roubado, desencadeando uma perseguição policial que terminou junto a uma igreja nas imediações da cidade. O agressor acabou por ser abatido pela polícia.

O chefe da polícia de Shreveport, citado Associated Press, descreveu o incidente como um dos mais chocantes dos últimos anos, afirmando estar “simplesmente em choque”.

Este é considerado o tiroteio em massa mais mortífero nos Estados Unidos em mais de dois anos, reacendendo o debate sobre violência doméstica e acesso a armas no país.

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