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Médio Oriente

Presidente do Líbano espera que negociações com Israel "salvem" o país

20 abr, 2026 - 13:45 • João Malheiro

Joseph Aoun diz que em causa nas conversas diplomáticas estará o fim de qualquer ação hostil e o fim da ocupação israelita de territórios no sul do Líbano.

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O Presidente do Líbano espera que as negociações bilaterais com Israel possam "salvar" o país".

Citado pelo "The Guardian", Joseph Aoun referiu ter indicado Simon Karam, antigo embaixador libanês nos Estados Unidos da América (EUA) para liderar o processo de diálogo com Israel.

O chefe de Estado realça que o Líbano "tem duas opções": "Continuar a guerra com todas as consequências humanitárias, sociais, económicas e territoriais", ou então negociar a paz "e atingir uma estabilidade sustentável".

"Eu escolhi a negociação e estou cheio de esperança que vamos conseguir salvar o Líbano", realça.

Joseph Aoun diz que em causa nas conversas diplomáticas estará o fim de qualquer ação hostil e o fim da ocupação israelita de territórios no sul do Líbano.

No sábado, o exército israelita anunciou que tinha estabelecido uma “linha amarela” de demarcação no sul do Líbano, semelhante à de Gaza, e que tinha “eliminado uma célula terrorista” que operava perto das suas tropas.

O Líbano foi arrastado para a guerra regional quando o Hezbollah, um movimento islamista financiado e apoiado por Teerão, atacou Israel, a 2 de março, em retaliação pelo assassinato do líder supremo Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva israelo-americana contra o Irão.

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