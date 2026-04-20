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Médio Oriente
Presidente do Líbano espera que negociações com Israel "salvem" o país
20 abr, 2026 - 13:45 • João Malheiro
Joseph Aoun diz que em causa nas conversas diplomáticas estará o fim de qualquer ação hostil e o fim da ocupação israelita de territórios no sul do Líbano.
O Presidente do Líbano espera que as negociações bilaterais com Israel possam "salvar" o país".
Citado pelo "The Guardian", Joseph Aoun referiu ter indicado Simon Karam, antigo embaixador libanês nos Estados Unidos da América (EUA) para liderar o processo de diálogo com Israel.
O chefe de Estado realça que o Líbano "tem duas opções": "Continuar a guerra com todas as consequências humanitárias, sociais, económicas e territoriais", ou então negociar a paz "e atingir uma estabilidade sustentável".
"Eu escolhi a negociação e estou cheio de esperança que vamos conseguir salvar o Líbano", realça.
Joseph Aoun diz que em causa nas conversas diplomáticas estará o fim de qualquer ação hostil e o fim da ocupação israelita de territórios no sul do Líbano.
No sábado, o exército israelita anunciou que tinha estabelecido uma “linha amarela” de demarcação no sul do Líbano, semelhante à de Gaza, e que tinha “eliminado uma célula terrorista” que operava perto das suas tropas.
O Líbano foi arrastado para a guerra regional quando o Hezbollah, um movimento islamista financiado e apoiado por Teerão, atacou Israel, a 2 de março, em retaliação pelo assassinato do líder supremo Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva israelo-americana contra o Irão.
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