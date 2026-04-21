Associação ambientalista pede mobilização dos cidadãos no Dia da Terra

A associação ambientalista Zero apelou esta terça-feira para a mobilização dos cidadãos no Dia da Terra, que se celebra quarta-feira, para contrariar o poder excessivo dos grandes interesses económicos e dos setores mais poluentes.

“A ação cívica é indispensável para contrariar o poder excessivo dos grandes interesses económicos e dos setores mais poluentes que continuam a influenciar de forma desproporcionada a decisão política europeia”, afirma a Zero em comunicado.

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A organização apela para “mais cidadania ambiental, mais intervenção informada, mais exigência democrática e mais capacidade de pressionar os decisores políticos a menos poluição, menos destruição da natureza e mais proteção efetiva dos bens comuns”.

Segundo a Zero, é preciso que os cidadãos usem o seu poder, participando em consultas públicas, acompanhando decisões com impacto ambiental, exigindo transparência e apoiando políticas que coloquem a proteção da natureza, do clima e da saúde acima dos interesses instalados, porque a mudança não depende apenas das instituições mas também da mobilização das pessoas e comunidades.

O próprio enquadramento do Dia da Terra 2026 sublinha que o progresso ambiental é sustentado pela ação quotidiana das comunidades e que, quando as pessoas se organizam e fazem ouvir a sua voz, os decisores escutam.

A Zero destaca que “a ação de todos é necessária porque, tal como a Agência Europeia do Ambiente assinalou em 2025, a Europa continua confrontada com a tripla crise das alterações climáticas, da perda de biodiversidade e da poluição, mas o ambiente e o clima são centrais para a saúde, a resiliência e a prosperidade das populações”.

A associação ambientalista lembra no comunicado que “o estado global da biodiversidade europeia é mau e tem vindo a deteriorar-se ao longo das últimas décadas, estando em estado pobre ou mau cerca de 81% dos habitats protegidos, 39% das aves e 62% das outras espécies protegidas de interesse comunitário, o que deixa a Europa fora de trajetória para cumprir as metas de biodiversidade até 2030″.

Segundo a Zero, “num momento em que se multiplicam pressões para enfraquecer regras ambientais na Europa, é essencial afirmar que a proteção do ambiente não é um obstáculo ao futuro, mas a condição de um futuro habitável, justo e saudável”.

O Dia da Terra é assinalado anualmente em 22 de abril desde 1970, e este ano tem o tema Our Power, Our Planet [Nosso Poder, Nosso Planeta], para sublinhar a dimensão coletiva e democrática da ação ambiental, e a importância de a sociedade civil se organizar, para influenciar decisões com impacto no futuro comum.