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Médio Oriente
Espanha e Irlanda pressionam UE a agir contra Israel, mas Europa continua bloqueada
21 abr, 2026 - 13:47 • Olímpia Mairos , com Reuters
Divisão entre países impede suspensão de acordo apesar da crise em Gaza e dos colonatos.
A União Europeia continua profundamente dividida sobre a possibilidade de suspender o acordo de associação com Israel, apesar da pressão crescente de países como a Espanha e a Irlanda para uma resposta mais firme.
À chegada a uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo, vários responsáveis europeus defenderam a suspensão total ou parcial do acordo, em vigor desde 2000, apontando preocupações com os colonatos na Cisjordânia, a situação humanitária em Gaza e a introdução de legislação sobre a pena de morte.
“Hoje, está em jogo a credibilidade da Europa”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, sublinhando a necessidade de discutir a suspensão do acordo.
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Apesar da pressão política, fontes diplomáticas indicam que não é esperada qualquer decisão imediata, dado que os Estados-membros mantêm posições divergentes sobre se — e como — alterar a política europeia em relação a Israel.
Alemanha apela ao diálogo
A Comissão Europeia propôs, em setembro, a suspensão de algumas disposições comerciais do acordo, que abrange cerca de 5,8 mil milhões de euros em exportações israelitas. Na altura, Israel classificou a proposta como “moral e politicamente distorcida”.
Para que uma suspensão parcial avance, é necessária uma maioria qualificada — pelo menos 15 dos 27 Estados-membros, representando 65% da população da UE. Já uma suspensão total exige unanimidade.
Até agora, esse apoio não foi alcançado.
A posição de países como a Alemanha tem sido determinante. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, defendeu uma abordagem diplomática: “manifestámos as nossas críticas relativamente à introdução da pena de morte. [...] Temos também uma posição muito clara sobre a violência dos colonos”, afirmou, acrescentando que Berlim prefere “um diálogo crítico e construtivo com Israel”.
MNE da UE discutem suspensão de acordo de associação com Israel
Estão em agenda os atuais acontecimentos no Médio (...)
Pressão para agir, mas sem maioria
Outros Estados-membros continuam a defender medidas mais duras. A Bélgica e a Irlanda estão entre os países que pedem alterações na política europeia.
O chefe da diplomacia belga, Maxime Prevot, admitiu, no entanto, limitações: “Apelamos, pelo menos, a uma suspensão parcial [...], mas estamos cientes de que uma suspensão total está provavelmente fora de alcance”.
Já o ministro dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, foi claro quanto ao bloqueio político, argumentando que “não há sinais de qualquer maioria a favor de tomar medidas relativamente ao acordo de associação”.
Relação económica em causa
A UE é o maior parceiro comercial de Israel. Em 2024, o comércio de bens entre ambas as partes atingiu 42,6 mil milhões de euros.
Paralelamente, estão em discussão possíveis sanções a colonos israelitas considerados violentos e a membros do governo israelita classificados como extremistas — medidas que exigem unanimidade entre os Estados-membros.
Diplomatas europeus admitem que essas sanções poderão avançar mais facilmente após mudanças políticas na Hungria.
Entretanto, Suécia e França defenderam uma linha mais dura, propondo restrições ao comércio com colonatos considerados ilegais.
Estratégia alternativa
Perante a falta de consenso, alguns países procuram vias alternativas para pressionar Israel.
“É importante aumentar a pressão sobre Israel”, defendeu o ministro neerlandês Tom Berendsen, acrescentando que “o objetivo não é suspender a secção comercial. O objetivo é uma mudança de comportamento”.
Os colonatos israelitas na Cisjordânia são considerados ilegais pelas Nações Unidas e por grande parte da comunidade internacional, posição contestada por Israel. Já os palestinianos defendem que a região deverá integrar um futuro Estado independente.
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