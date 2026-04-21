Espanha e Irlanda pressionam UE a agir contra Israel, mas Europa continua bloqueada

A União Europeia continua profundamente dividida sobre a possibilidade de suspender o acordo de associação com Israel, apesar da pressão crescente de países como a Espanha e a Irlanda para uma resposta mais firme.

À chegada a uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo, vários responsáveis europeus defenderam a suspensão total ou parcial do acordo, em vigor desde 2000, apontando preocupações com os colonatos na Cisjordânia, a situação humanitária em Gaza e a introdução de legislação sobre a pena de morte.

“Hoje, está em jogo a credibilidade da Europa”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, sublinhando a necessidade de discutir a suspensão do acordo.

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Apesar da pressão política, fontes diplomáticas indicam que não é esperada qualquer decisão imediata, dado que os Estados-membros mantêm posições divergentes sobre se — e como — alterar a política europeia em relação a Israel.

Alemanha apela ao diálogo

A Comissão Europeia propôs, em setembro, a suspensão de algumas disposições comerciais do acordo, que abrange cerca de 5,8 mil milhões de euros em exportações israelitas. Na altura, Israel classificou a proposta como “moral e politicamente distorcida”.

Para que uma suspensão parcial avance, é necessária uma maioria qualificada — pelo menos 15 dos 27 Estados-membros, representando 65% da população da UE. Já uma suspensão total exige unanimidade.

Até agora, esse apoio não foi alcançado.

A posição de países como a Alemanha tem sido determinante. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, defendeu uma abordagem diplomática: “manifestámos as nossas críticas relativamente à introdução da pena de morte. [...] Temos também uma posição muito clara sobre a violência dos colonos”, afirmou, acrescentando que Berlim prefere “um diálogo crítico e construtivo com Israel”.