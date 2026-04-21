Europa entre extremos: Correntes no Atlântico mais perto do colapso do que o esperado

O impacto das alterações climáticas no principal sistema de correntes do oceano Atlântico vai ser maior do que anteriormente se pensava. Um estudo publicado na revista “Science” indica um abrandamento para cerca de metade do ritmo atual em 2100.

Em causa está a Circulação Termoalina Meridional do Atlântico (AMOC, no acrónimo em inglês). Este sistema de correntes define o clima no hemisfério Norte do planeta: as águas tropicais, mais quentes e com mais sal (devido à maior evaporação), aquecem a Europa Ocidental e do Norte, arrefecendo quando chegam ao Ártico. Com essa mudança de temperatura, a corrente passa para o fundo do oceano, devolvendo por essa via água 'fria' às zonas mais quentes.

O colapso deste sistema acarreta vários riscos. De acordo com o The Guardian, seria o suficiente para alterar a localização da zona de chuva tropical, que alimenta a agricultura nas zonas mais próximas do Equador (entre os trópicos de Câncer e Capricórnio). Por outro lado, faria a Europa oscilar entre invernos de frio extremo e aumentaria os períodos de seca nos verões, aumentando ainda os níveis do mar.

O estudo divulgado a 15 de abril aponta para um abrandamento deste sistema de circulação entre 43% e 59% em 2100. O valor está acima do esperado quando se faz a média dos modelos climáticos existentes, traduzindo-se numa circulação “mais perto do ponto de viragem”, segundo Valentin Portmann, que liderou a investigação.

O aumento das temperaturas no Ártico é o culpado pelo abrandamento da Circulação Termoalina Meridional do Atlântico. A água do oceano arrefece mais lentamente, já que a água mais quente é mais densa e demora mais tempo a descer de profundidade. Ao abrandar esse processo, a água salgada à superfície é atingida por mais chuva, tornando-a menos densa e criando um ciclo vicioso de abrandamento das correntes.