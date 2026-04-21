Guterres insiste que "todas as partes respeitem" navegação em Ormuz

"Continuamos preocupados com as restrições que foram impostas, assim como com os incidentes marítimos que testemunhamos nas últimas 48 horas" , disse Dujarric em relação ao ataque norte-americano a um navio cargueiro de bandeira iraniana que tentou atravessar o bloqueio naval do estreito de Ormuz.

O porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, expressou "a preocupação" do secretário-geral sobre a situação no estreito em conferência de imprensa.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres , pediu na segunda-feira o restabelecimento da liberdade de navegação no estreito de Ormuz e insistiu para que "todas as partes a respeitem".

Teerão acusou Washington de violar o cessar-fogo, na sequência do ataque no estreito, enquanto os Estados Unidos da América (EUA) argumentaram que o navio tentou forçar o bloqueio naval e defenderam as ações como uma medida de segurança.

Por sua vez, os militares iranianos denunciaram o ataque como uma violação do cessar-fogo de duas semanas acordado entre Teerão e Washington e afirmaram ter respondido com ataques de drones contra navios norte-americanos.

Guterres pediu o "restabelecimento completo da navegação internacional e da liberdade de navegação no estreito de Ormuz", algo que deve "ser respeitado por todas as partes".

O antigo primeiro-ministro português também afirmou que nada justifica "ataques à infraestrutura civil iraniana" ou "qualquer outra infraestrutura que possa colocar em risco vidas civis", ao comentar as ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que "muitas bombas vão começar a explodir" se nenhum acordo for alcançado nas próximas horas.

Entretanto, Teerão rejeitou ter planos de participar numa nova ronda de negociações com os Estados Unidos.

Fonte próxima do processo negocial indicou à agência de notícias France-Presse (AFP) que a delegação de Washington vai deslocar-se "em breve" ao Paquistão, país mediador.