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Médio Oriente
Israel mantém objetivo de desarmar o Hezbollah no Líbano
21 abr, 2026 - 15:18 • Lusa
O objetivo da campanha militar no Líbano é o desarmamento do Hezbollah com combinações de medidas, disse o ministro da Defesa de Israel, numa cerimónia de homenagem a soldados mortos.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, reiterou esta terça-feira que as forças israelitas pretendem desarmar o Hezbollah por meios militares e diplomáticos.
Durante uma cerimónia que homenageou os soldados mortos nas guerras de Israel, Katz disse que o objetivo estratégico da campanha militar no Líbano é o desarmamento do Hezbollah através de uma combinação de medidas militares e diplomáticas.
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O cessar-fogo entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah (Partido de Deus) entrou em vigor na sexta-feira, mas está a ser marcado por numerosos incidentes. Uma fonte do Departamento de Estado norte-americano disse na segunda-feira à Agência France Presse que novas negociações diretas entre o Líbano e Israel vão decorrer na quinta-feira em Washington, dez dias após o primeiro encontro.
Mesmo assim, o ministro da Defesa de Israel ameaçou o governo libanês com a continuidade das operações militares. Na segunda-feira, um porta-voz do exército israelita alertou os residentes de várias aldeias no sul do Líbano para não regressarem a casa, afirmando que as atividades do Hezbollah na zona constituíam uma violação do cessar-fogo.
Os combates no sul do Líbano, iniciados a 2 de março, após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, fizeram mais de 2.200 mortos, de acordo com as autoridades de Beirute.
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