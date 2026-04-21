Lula visita Portugal com preocupações pelas novas regras de imigração

O Presidente do Brasil realiza esta terça-feira uma visita a Portugal que terá na mira preocupações relativas às novas regras de imigração legisladas na Assembleia da República.

Lula da Silva vem a Lisboa terminar um ciclo de visitas oficiais por vários países europeus.

Vai ser recebido pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao final da manhã, na residência oficial em São Bento. Segue depois para o Palácio de Belém, onde vai reunir-se e almoçar com o homólogo António José Seguro.

À Renascença, o politólogo brasileiro João Gabriel Lima, adianta que há cada vez mais cidadãos do país sul-americano com dificuldade em renovar vistos de residência devido à nova lei de estrangeiros e também à burocracia em excesso: "Tem dificultado a vida dos brasileiros [em Portugal]".

Lula deve receber das mãos do embaixador brasileiro em Lisboa uma lista de reinvindicações preparadas por imigrantes.

Outro dos temas em cima da mesa, será as relações comerciais entre Lisboa e Brasília. Na leitura deste especialista em política brasileira, a visita de Lula da Silva - numa altura de crise energética - pode ser uma oportunidade para Portugal importar mais petróleo brasileiro.

"É um grande exportador de petróleo e de tecnologia relacionada com essa exploração. Deve ser uma das grandes pautas de exportação que se pode intensificar na União Europeia", antecipa.

Em protesto contra a visita de Lula da Silva, o Chega marcou uma manifestação para as 14h00, frente ao Palácio de Belém. João Gabriel Lima acredita que o Presidente brasileiro vai desvalorizar a manifestação e o tom de André Ventura.

"É o presidente de um partido político importante, mas não é Presidente da República, nem primeiro-ministro", sublinha João Gabriel Lima.

Segundo este especialista, Lula deve alterar pouco na relação com Portugal, apesar da mudança de chefe de Estado português ou da orientação ideológica de São Bento ser, agora, distinta da do Presidente brasileiro.

