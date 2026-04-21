"O inimigo está confuso": EUA só suspendem bloqueio ao Irão com acordo, diz Trump

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, avisou na segunda-feira que só vai suspender o bloqueio aos portos iranianos se houver um acordo.

"O bloqueio, que não será levantado até que haja um acordo, está a destruir completamente o Irão", alertou.

Numa altura em que uma nova ronda de negociações é ainda incerta, o líder norte-americano garantiu na sua rede social Truth Social garantiu que os iranianos estão a perder cerca de 500 milhões de dólares (cerca de 400 milhões de euros, na conversão atual) por dia com o bloqueio.

"Um valor insustentável para eles, mesmo a curto prazo."

Estas declarações de Trump surgem no mesmo dia em que Irão rejeitou mais negociações e acusou os EUA de violar o cessar-fogo acordado.

Segundo Teerão, as "exigências excessivas" de Washington, mudanças constantes de posição e a manutenção do bloqueio naval justificaram a decisão.

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O Presidente dos EUA ameaçou que, se as suas exigências não forem satisfeitas até ao fim do cessar-fogo com o Irão, "muitas bombas vão explodir" na quarta-feira.