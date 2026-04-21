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Médio Oriente

"O inimigo está confuso": EUA só suspendem bloqueio ao Irão com acordo, diz Trump

21 abr, 2026 - 00:53 • Catarina Magalhães, com agências Lusa

Segundo o Presidente norte-americano, os iranianos estão a perder cerca de 500 milhões de dólares (cerca de 400 milhões de euros, na conversão atual) por dia com o bloqueio. "Um valor insustentável para eles, mesmo a curto prazo", comentou.

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O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, avisou na segunda-feira que só vai suspender o bloqueio aos portos iranianos se houver um acordo.

"O bloqueio, que não será levantado até que haja um acordo, está a destruir completamente o Irão", alertou.

Numa altura em que uma nova ronda de negociações é ainda incerta, o líder norte-americano garantiu na sua rede social Truth Social garantiu que os iranianos estão a perder cerca de 500 milhões de dólares (cerca de 400 milhões de euros, na conversão atual) por dia com o bloqueio.

"Um valor insustentável para eles, mesmo a curto prazo."

Estas declarações de Trump surgem no mesmo dia em que Irão rejeitou mais negociações e acusou os EUA de violar o cessar-fogo acordado.

Segundo Teerão, as "exigências excessivas" de Washington, mudanças constantes de posição e a manutenção do bloqueio naval justificaram a decisão.

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O Presidente dos EUA ameaçou que, se as suas exigências não forem satisfeitas até ao fim do cessar-fogo com o Irão, "muitas bombas vão explodir" na quarta-feira.

"Estou a ganhar uma guerra, e por uma grande vantagem. O inimigo está confuso, porque estes mesmos 'relatórios' dos média, e ainda assim percebe que a sua Marinha foi completamente dizimada, a sua Força Aérea passou a operar em pistas escuras, não têm equipamento antimíssil ou anti-avião e os seus antigos líderes praticamente desapareceram (isto foi, além de tudo, uma mudança de regime!)", lê-se na mensagem.

Trump voltou ainda a insistir na ideia de que o objetivo é alcançar um Irão "sem armas nucleares", considerando "muito improvável" um prolongamento da trégua entre os dois países que está em vigor desde o dia 8 deste mês.

A guerra, que já dura há oito semanas, provocou milhares de mortos no Irão e no Líbano e tem tido forte impacto nos mercados energéticos globais.

O prolongamento da crise e o bloqueio no Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, continuam a alimentar receios de uma nova escalada e de maior instabilidade económica a nível internacional.

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