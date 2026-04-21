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Direitos Laborais
Quem fumar um cigarro durante o trabalho em Espanha poderá ter de compensar o patrão
21 abr, 2026 - 20:15 • Catarina Magalhães
Tal como a pausa para um café, esticar ou descansar as pernas (dependendo do caso), esta pausa poderá dar direito a sanções, segundo a justiça espanhola.
"Chefe, vou só fumar um cigarrinho e já volto." Mesmo que não seja fumador, ouvir esta frase é um clássico em qualquer posto de trabalho, mas na Espanha pode deixar de o ser com a mesma leveza, avançou esta terça-feira o jornal "El Mundo".
Com a autorização da justiça espanhola, o responsável pode exigir a qualquer colaborador que compense os minutos após o horário de trabalho.
Apesar de o nível de tabagismo estar a diminuir a níveis históricos nos últimos 20 anos segundo o portal "Eurostats" e o Ministério da Saúde espanhol – 15,5% de consumo diário entre os jovens e quase 10,6 milhões de fumadores num país de quase 50 milhões de habitantes –, o Governo do país vai avançar com esta medida.
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Tal como a pausa para um café e um bolo, esticar ou descansar as pernas (dependendo do caso), esta pausa antes tolerada nos trabalhos espanhóis poderá dar direito a sanções.
Isto é, a empresa pode obrigar o trabalhador a compensar os minutos passados de cigarro na mão.
O patrão vai poder configurar um cronómetro enquanto o empregado fuma, explicou um advogado especialista, Juanma Lorente, em entrevista ao mesmo jornal.
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"A empresa pode contar o tempo quando sai e entra, e pedir para compensar esse tempo. Caso contrário, não estará a cumprir o seu horário de trabalho e a empresa pode sancioná-lo", esclareceu.
Porém, as pausas de 15 minutos, no mínimo, entre turnos continua a ser obrigatória no país.
Nesses períodos de descanso, o trabalho pode decidir fazê-lo ou não, já que fumar "não é uma necessidade fisiológica".
"Do meu ponto de vista, isto é um incentivo para fumar menos ou deixar de fumar, e aplica-se tanto ao cigarro tradicional como aos eletrónicos."
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