Quem fumar um cigarro durante o trabalho em Espanha poderá ter de compensar o patrão

"Chefe, vou só fumar um cigarrinho e já volto." Mesmo que não seja fumador, ouvir esta frase é um clássico em qualquer posto de trabalho, mas na Espanha pode deixar de o ser com a mesma leveza, avançou esta terça-feira o jornal "El Mundo".

Com a autorização da justiça espanhola, o responsável pode exigir a qualquer colaborador que compense os minutos após o horário de trabalho.

Apesar de o nível de tabagismo estar a diminuir a níveis históricos nos últimos 20 anos segundo o portal "Eurostats" e o Ministério da Saúde espanhol – 15,5% de consumo diário entre os jovens e quase 10,6 milhões de fumadores num país de quase 50 milhões de habitantes –, o Governo do país vai avançar com esta medida.

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Tal como a pausa para um café e um bolo, esticar ou descansar as pernas (dependendo do caso), esta pausa antes tolerada nos trabalhos espanhóis poderá dar direito a sanções.

Isto é, a empresa pode obrigar o trabalhador a compensar os minutos passados de cigarro na mão.

O patrão vai poder configurar um cronómetro enquanto o empregado fuma, explicou um advogado especialista, Juanma Lorente, em entrevista ao mesmo jornal.