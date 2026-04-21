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Médio Oriente

Trump acusa Irão de violar cessar-fogo diversas vezes. Teerão fala em "falsas narrativas"

21 abr, 2026 - 12:19 • João Malheiro

Uma nova reunião diplomática entre EUA e o Irão está agendada para esta terça-feira, no Paquistão.

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Donald Trump acusou o Irão esta terça-feira de violar o cessar-fogo temporário acordado entre os dois lados "em diversas ocasiões".

A acusação foi feita numa nova publicação na rede social Truth Social, numa altura em que a liderança do exército iraniano diz que não vai permitir que o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) crie "falsas narrativas".

Segundo o "The Guardian", as forças armadas do Irão prometem uma resposta "imediata e decisiva" a qualquer retomar de hostilidades.

Uma nova reunião diplomática entre EUA e o Irão está agendada para esta terça-feira, no Paquistão. Mohammad Bagher Ghalibaf, o líder da delegação iraniana nestas negociações, disse na segunda-feira que o país não vai dialogar sob ameaça.

Trump avisou na segunda-feira que só vai suspender o bloqueio aos portos iranianos se houver um novo acordo.

A guerra, que já dura há oito semanas, provocou milhares de mortos no Irão e no Líbano e tem tido forte impacto nos mercados energéticos globais.

O prolongamento da crise e o bloqueio no Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, continuam a alimentar receios de uma nova escalada e de maior instabilidade económica a nível internacional.

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