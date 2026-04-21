Trump anuncia que EUA vai prolongar cessar-fogo com Irão
21 abr, 2026 - 21:33 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Presidente norte-americano admite prolongamento até que proposta iraniana seja apresentada e as discussões estejam concluídas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, esta terça-feira, que vai prolongar o cessar-fogo com o Irão até que uma nova proposta iraniana seja apresentada e as discussões estejam concluídas.
O anúncio foi feito numa altura em que a pausa no cessar-fogo estava prestes a expirar. Segundo Trump, foi o Paquistão (que está a mediar as conversações de paz) a solicitar uma nova suspensão dos ataques.
Numa publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump adicionou mais detalhes: terá ordenado às Forças Armadas norte-americanas para que "continuem o bloqueio" dos portos e costa iranianos, e se "mantenham prontas e aptas". "Vou prolongar o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões concluídas, de uma forma ou de outra", repetiu.
Desconhece-se, para já, quanto tempo durará este prolongamento.
Esta é uma posição radicalmente diferente da que tinha tomado esta manhã. Esta terça-feira, Trump voltou a ameaçar o país com bombardeamentos a infraestruturas e afirmou que não pretendia prolongar o cessar-fogo, defendendo que Washington está numa posição negocial forte e será possível alcançar um "ótimo acordo" brevemente.
Numa entrevista ao canal CNBC, o Presidente norte-americano garantiu não querer manter o cessar-fogo por mais tempo porque "não há muito tempo" a perder. Endurecendo o tom, garantiu, igualmente, que os seus militares estão sedentos de ação. "Espero bombardear tudo", declarou.
Irão não se rende e rejeita negociações com os EUA se continuar a receber "pressão e ameaças"
Por seu lado, o Irão admite que só participará nas negociações com os EUA no Paquistão se Washington abandonar a sua "política de pressão e ameaças", de acordo com um alto funcionário iraniano, entrevistado pela Agência Reuters. O mesmo responsável assegura que o Irão rejeita qualquer negociação que tenha por objetivo a rendição.
De acordo com este interlocutor, o Paquistão, que tem mediado as conversações, continua a tentar persuadir os EUA a levantar o bloqueio naval e a libertar um navio porta-contentores de bandeira iraniana que foi apreendido no domingo. O funcionário assegura que é o Governo norte-americano quem cria "novos obstáculos todos os dias", em vez de "resolver as diferenças" para garantir um fim no conflito, iniciado pelos EUA e por Israel a 28 de fevereiro.
Milhares de pessoas já morreram desde então no Médio Oriente e a economia global foi fortemente abalada pelo impedimento da passagem de barcos em Ormuz, uma das vias mais importantes para o transporte de petróleo.
[Notícia atualizada às 21h55 de 21 de abril de 2026]
