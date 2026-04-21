Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump anuncia que EUA vai prolongar cessar-fogo com Irão

21 abr, 2026 - 21:33 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Presidente norte-americano admite prolongamento até que proposta iraniana seja apresentada e as discussões estejam concluídas.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, esta terça-feira, que vai prolongar o cessar-fogo com o Irão até que uma nova proposta iraniana seja apresentada e as discussões estejam concluídas.

O anúncio foi feito numa altura em que a pausa no cessar-fogo estava prestes a expirar. Segundo Trump, foi o Paquistão (que está a mediar as conversações de paz) a solicitar uma nova suspensão dos ataques.

Numa publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump adicionou mais detalhes: terá ordenado às Forças Armadas norte-americanas para que "continuem o bloqueio" dos portos e costa iranianos, e se "mantenham prontas e aptas". "Vou prolongar o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões concluídas, de uma forma ou de outra", repetiu.

Desconhece-se, para já, quanto tempo durará este prolongamento.

Esta é uma posição radicalmente diferente da que tinha tomado esta manhã. Esta terça-feira, Trump voltou a ameaçar o país com bombardeamentos a infraestruturas e afirmou que não pretendia prolongar o cessar-fogo, defendendo que Washington está numa posição negocial forte e será possível alcançar um "ótimo acordo" brevemente.

Numa entrevista ao canal CNBC, o Presidente norte-americano garantiu não querer manter o cessar-fogo por mais tempo porque "não há muito tempo" a perder. Endurecendo o tom, garantiu, igualmente, que os seus militares estão sedentos de ação. "Espero bombardear tudo", declarou.

Irão não se rende e rejeita negociações com os EUA se continuar a receber "pressão e ameaças"

Por seu lado, o Irão admite que só participará nas negociações com os EUA no Paquistão se Washington abandonar a sua "política de pressão e ameaças", de acordo com um alto funcionário iraniano, entrevistado pela Agência Reuters. O mesmo responsável assegura que o Irão rejeita qualquer negociação que tenha por objetivo a rendição.

De acordo com este interlocutor, o Paquistão, que tem mediado as conversações, continua a tentar persuadir os EUA a levantar o bloqueio naval e a libertar um navio porta-contentores de bandeira iraniana que foi apreendido no domingo. O funcionário assegura que é o Governo norte-americano quem cria "novos obstáculos todos os dias", em vez de "resolver as diferenças" para garantir um fim no conflito, iniciado pelos EUA e por Israel a 28 de fevereiro.

Milhares de pessoas já morreram desde então no Médio Oriente e a economia global foi fortemente abalada pelo impedimento da passagem de barcos em Ormuz, uma das vias mais importantes para o transporte de petróleo.

[Notícia atualizada às 21h55 de 21 de abril de 2026]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)