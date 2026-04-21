Trump garante que o Irão sofrerá consequências "como nunca viu" se recusar negociar

O Presidente dos Estados Unidos da América diz estar confiante que o Irão continue presente nas negociações para a paz. Ouvido numa chamada telefónica no podcast conservador "John Fredericks Show", Donald Trump dá uma certeza: "Eles vão negociar e, se não o fizerem, vão ter problemas que nunca viram antes."

Os Estados Unidos já confirmaram a presença do vice-presidente J. D. Vance na segunda ronda de negociações para a paz na capital do Paquistão. JD Vance arranca esta terça-feira para Islamabad, no momento em que ainda não é garantida a presença da delegação iraniana nas negociações, que estão marcadas para esta quarta-feira.

"Esperemos que eles façam um acordo justo, e que construam o seu país de volta. Mas quando o fizerem, não terão armas nucleares" diz Trump, que avança que os Estados Unidos "não podem permitir que isso aconteça", um cenário que "poderia significar a destruição do mundo".

O líder norte-americano diz ainda que, se o Irão tiver acesso a armas nucleares, que serão usadas para "conquistar o Médio Oriente, derrubar Israel e a Europa, e vêm para aqui, porque eles são, doentes. Muito doentes".

Sobre o controlo do Estreito de Ormuz, Trump diz que o Irão está a perder mais de 500 milhões de dólares por dia com o bloqueio americano ao estreito. "Não estamos a deixar que eles tenham qualquer poder", assegura.