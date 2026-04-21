- Noticiário das 7h
- 21 abr, 2026
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Trump garante que o Irão sofrerá consequências "como nunca viu" se recusar negociar
21 abr, 2026 - 06:21 • Rita Vila Real
Num programa de rádio conservador, Donald Trump volta a reforçar a ameaça nuclear no Irão, mas admite que os Estados Unidos estão a trabalhar para "não permitir que isso aconteça".
O Presidente dos Estados Unidos da América diz estar confiante que o Irão continue presente nas negociações para a paz. Ouvido numa chamada telefónica no podcast conservador "John Fredericks Show", Donald Trump dá uma certeza: "Eles vão negociar e, se não o fizerem, vão ter problemas que nunca viram antes."
Os Estados Unidos já confirmaram a presença do vice-presidente J. D. Vance na segunda ronda de negociações para a paz na capital do Paquistão. JD Vance arranca esta terça-feira para Islamabad, no momento em que ainda não é garantida a presença da delegação iraniana nas negociações, que estão marcadas para esta quarta-feira.
O líder norte-americano diz ainda que, se o Irão tiver acesso a armas nucleares, que serão usadas para "conquistar o Médio Oriente, derrubar Israel e a Europa, e vêm para aqui, porque eles são, doentes. Muito doentes".
Sobre o controlo do Estreito de Ormuz, Trump diz que o Irão está a perder mais de 500 milhões de dólares por dia com o bloqueio americano ao estreito. "Não estamos a deixar que eles tenham qualquer poder", assegura.
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