Trump recusa prolongar cessar-fogo com o Irão e ameaça com novos ataques

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que não pretende prolongar o cessar-fogo com o Irão, defendendo que Washington está numa posição negocial forte e que será possível alcançar um “ótimo acordo” em breve.

Em entrevista à CNBC, Trump foi direto: “Não quero fazer isso. Não temos tanto tempo assim”. Quando questionado sobre a extensão da trégua, o líder norte-americano reforçou, afirmando que “estamos numa posição de negociação forte e vamos chegar a um ótimo acordo.”

Trump sublinhou que o tempo é crítico nas negociações, alertando que o Irão poderá beneficiar significativamente caso avance para um entendimento com Washington. “Não há muito tempo”, insistiu, acrescentando que Teerão poderá ficar “numa posição muito vantajosa” se aceitar um acordo.

Apesar do discurso negocial, endureceu o tom ao admitir cenários militares: “Espero bombardear tudo”, declarou.

Negociações podem estar iminentes

Numa publicação na Truth Social, Trump afirmou que líderes iranianos estarão “em breve” em negociações com representantes dos EUA, incluindo JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Apelou ainda à libertação de oito mulheres no Irão: “Por favor, não lhes façam mal! Seria um ótimo começo para as nossas negociações”, pediu.

Autoridades iranianas não confirmaram oficialmente novas negociações, embora existam indicações de possíveis contactos em Islamabad.