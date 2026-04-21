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Médio Oriente
Trump recusa prolongar cessar-fogo com o Irão e ameaça com novos ataques
21 abr, 2026 - 15:50 • Olímpia Mairos
Washington diz estar em posição “forte” para negociar, enquanto Teerão não confirma contactos e Islamabad apela ao diálogo para evitar nova escalada militar.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que não pretende prolongar o cessar-fogo com o Irão, defendendo que Washington está numa posição negocial forte e que será possível alcançar um “ótimo acordo” em breve.
Em entrevista à CNBC, Trump foi direto: “Não quero fazer isso. Não temos tanto tempo assim”. Quando questionado sobre a extensão da trégua, o líder norte-americano reforçou, afirmando que “estamos numa posição de negociação forte e vamos chegar a um ótimo acordo.”
Trump sublinhou que o tempo é crítico nas negociações, alertando que o Irão poderá beneficiar significativamente caso avance para um entendimento com Washington. “Não há muito tempo”, insistiu, acrescentando que Teerão poderá ficar “numa posição muito vantajosa” se aceitar um acordo.
Apesar do discurso negocial, endureceu o tom ao admitir cenários militares: “Espero bombardear tudo”, declarou.
Negociações podem estar iminentes
Numa publicação na Truth Social, Trump afirmou que líderes iranianos estarão “em breve” em negociações com representantes dos EUA, incluindo JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner.
Apelou ainda à libertação de oito mulheres no Irão: “Por favor, não lhes façam mal! Seria um ótimo começo para as nossas negociações”, pediu.
Autoridades iranianas não confirmaram oficialmente novas negociações, embora existam indicações de possíveis contactos em Islamabad.
Ameaças a infraestruturas e escalada militar
Trump reiterou a possibilidade de atacar infraestruturas iranianas: “Prejudicá-los-ia militarmente”, referindo pontes e redes elétricas.
Sublinhou também o reforço militar dos EUA: “Temos muita munição (…) muito mais poderosos do que há quatro ou cinco semanas.”
Nesta entrevista, Trump sugeriu que a China poderá ter apoiado o Irão: “intercetámos um navio (…) talvez um presente da China”, referindo-se ao Presidente Xi Jinping.
Paquistão pede prolongamento da trégua
Entretanto, o Paquistão apelou a ambos os lados para prolongarem o cessar-fogo, com o ministro Ishaq Dar a defender maior diálogo numa reunião com a encarregada de negócios dos EUA, Natalie A. Baker.
Segundo uma publicação na rede social X, “as discussões abordaram os desenvolvimentos regionais recentes”, tendo o governante paquistanês sublinhado que “o Paquistão mantém uma ênfase consistente no diálogo e na diplomacia como o único meio viável para enfrentar desafios e alcançar uma paz e estabilidade regional duradouras”.
Ishaq Dar destacou ainda “a necessidade de envolvimento entre os Estados Unidos e o Irão”, apelando a ambas as partes para “considerarem a extensão do cessar-fogo e darem uma oportunidade ao diálogo e à diplomacia”.
Por sua vez, Natalie A. Baker transmitiu “o apreço dos Estados Unidos pelo papel construtivo e positivo do Paquistão na promoção da paz regional e na facilitação do diálogo”.
Apesar dos esforços diplomáticos, a possibilidade de uma nova escalada militar mantém-se elevada caso não seja alcançado um acordo nos próximos dias.
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