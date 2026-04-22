Administração Trump suspende o envio de dólares americanos para o Iraque

A administração do presidente dos Estados Unidos da América suspendeu o envio de dólares americanos para o Iraque, e congelou os programas de cooperação em matéria de segurança com as forças armadas iraquianas.

A administração Trump estará a pressionar Bagdade para que desmantele milícias apoiadas pelo Irão que operam no país.

A informação é avançada pelo Wall Street Journal esta terça-feira, que cita fontes oficiais iraquianas e americanas.

As autoridades do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América terão bloqueado recentemente uma entrega de quase 500 milhões de dólares em notas americanas, provenientes das receitas de vendas de petróleo iraquiano, a partir de contas no Banco da Reserva Federal de Nova Iorque, informou o jornal norte-americano.

Washington terá também informado Bagdade de que está a suspender o financiamento de alguns programas de combate ao terrorismo e de treino militar, até que os ataques das milícias terminem, e as autoridades iraquianas tomem medidas para desmantelar os grupos armados, acrescentou a notícia.

No início deste mês, os Estados Unidos convocaram o embaixador do Iraque, depois de um drone ter atingido uma instalação diplomática norte-americana em Bagdade, na sequência de uma série de ataques com drones que Washington atribuiu a "milícias terroristas" alinhadas com o Irão.