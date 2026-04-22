- Noticiário das 6h
- 22 abr, 2026
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Administração Trump suspende o envio de dólares americanos para o Iraque
22 abr, 2026 - 05:21 • Reuters
O Tesouro dos Estados Unidos da América terá bloqueado uma entrega de quase 500 milhões de dólares provenientes das receitas de vendas de petróleo iraquiano.
A administração do presidente dos Estados Unidos da América suspendeu o envio de dólares americanos para o Iraque, e congelou os programas de cooperação em matéria de segurança com as forças armadas iraquianas.
A administração Trump estará a pressionar Bagdade para que desmantele milícias apoiadas pelo Irão que operam no país.
A informação é avançada pelo Wall Street Journal esta terça-feira, que cita fontes oficiais iraquianas e americanas.
As autoridades do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América terão bloqueado recentemente uma entrega de quase 500 milhões de dólares em notas americanas, provenientes das receitas de vendas de petróleo iraquiano, a partir de contas no Banco da Reserva Federal de Nova Iorque, informou o jornal norte-americano.
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