Austrália pede que Roblox e Minecraft detalhem medidas de segurança infantil

A entidade reguladora da Internet da Austrália pediu esta quarta-feira às plataformas de jogos online, incluindo o Roblox e o Minecraft (da Microsoft), que detalhem a forma como protegem as crianças do aliciamento por predadores sexuais e como protegem os jovens utilizadores de uma possível radicalização.

A Comissária de Segurança Online australiana afirmou ter emitido notificações de transparência legalmente vinculativas para o Roblox, Minecraft, Fortnite (da Epic Games) e Steam (da Valve), solicitando detalhes sobre os seus sistemas de segurança, pessoal e medidas alinhadas com os protocolos de cibersegurança.

As empresas devem responder às notificações, sob pena de coimas até 825 mil dólares australianos (cerca de 504 mil euros) por dia caso não cumpram os requisitos. Têm geralmente 30 dias para responder às notificações de conformidade emitidas pelos organismos reguladores australianos.

A Comissária de Segurança Online, Julie Inman Grant, afirmou que os serviços relacionados com o jogo, incluindo mensagens encriptadas, podem tornar-se o primeiro ponto de contacto entre crianças e criminosos envolvidos em aliciamento, extorsão sexual e radicalização.

"O que observamos frequentemente após estes criminosos entrarem em contacto com crianças em ambientes de jogo online é que as levam para serviços de mensagens privadas", disse Inman Grant em comunicado.

A mesma acrescentou que as plataformas de jogos também funcionam como importantes espaços sociais para as crianças, referindo que nove em cada dez australianos entre os 8 e os 17 anos já jogaram jogos online.

"Os adultos predadores sabem disso e visam crianças através do aliciamento ou incorporação de narrativas terroristas e extremistas violentas nos jogos, aumentando os riscos de contacto ofensivo, radicalização e outros danos fora da plataforma", disse ela.

A Microsoft afirmou que está a analisar a notificação da entidade reguladora e que leva a segurança online das crianças a sério.

"Continuamos a melhorar a nossa abordagem para atender ao cenário de ameaças e regulamentos em constante evolução", disse um porta-voz por e-mail.

A Roblox afirmou que utiliza inteligência artificial para analisar e bloquear conteúdos que incitem ou glorifiquem grupos ou indivíduos extremistas, e remove rapidamente conteúdos violentos.

"Embora nenhum sistema seja perfeito, o nosso compromisso com a segurança nunca termina e continuaremos a colaborar estreitamente com a eSafety no nosso objetivo comum de manter as crianças australianas seguras", disse um porta-voz da Roblox.

A medida surge no meio do crescente escrutínio sobre a forma como as plataformas de jogos detetam e previnem ameaças online a menores, principalmente porque os chats em tempo real com utilizadores desconhecidos em algumas plataformas podem ser mais difíceis de monitorizar por sistemas automatizados do que as redes sociais tradicionais.

Na terça-feira, a Roblox chegou a acordo com os estados norte-americanos do Alabama e da Virgínia Ocidental sobre as alegações de que não protegeu os utilizadores jovens, concordando em pagar mais de 23 milhões de dólares e em fazer alterações na forma como as crianças acedem às suas funcionalidades de chat e jogos.

A Roblox enfrenta mais de 140 processos em tribunais federais dos EUA, que acusam a empresa de facilitar conscientemente a exploração sexual de crianças.

Enquanto lida com as questões legais, a Roblox anunciou na semana passada que iria introduzir contas personalizadas para utilizadores mais jovens a partir de junho, atribuindo crianças dos 5 aos 8 anos ao "Roblox Kids" e utilizadores dos 9 aos 15 anos ao "Roblox Select".