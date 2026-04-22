Duas jornalistas feridas no Líbano após ataques israelitas

Duas jornalistas ficaram esta quarta-feira feridas no Líbano após um drone israelita ter lançado uma granada contras as equipas de resgate que recuperavam dois corpos dos escombros em Tayri, no sul do país. As Equipas da Cruz Vermelha evacuaram uma jornalista freelancer dos escombros, com um ferimento ligeiro na cabeça e uma fratura na perna. Já a outra colega esteve, por momentos, desaparecida depois das explosões. Segundo o representante, o exército libanês tinha solicitado ao exército israelita a permissão para o resgate, através de um mecanismo norte-americano.

A notícia foi confirmada por um alto responsável militar libanês à agência de comunicação Reuters. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui As duas jornalistas já foram alegadamente detidas pelo exército israelita e o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, pediu que a Cruz Vermelha "trabalhe no resgate das duas jornalistas e dos seus acompanhantes o mais rápido possível".

Várias pessoas também ficaram feridas neste ataque aéreo israelita, segundo os meios de comunicação libaneses.

O líder do Líbano voltou ainda a insistir na necessidade de proteger os profissionais dos meios de comunicação social que trabalham em zonas de conflito. A 2 de março, o Líbano foi arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, quando o Hezbollah atacou com morteiros Israel, que a partir de então bombardeou intensamente o sul do país, primeiro com ataques aéreos e depois com uma ofensiva terrestre, com artilharia e blindados.