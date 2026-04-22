Estados Unidos. Derrame químico em fábrica faz dois mortos e 19 feridos

Um derrame químico numa refinaria de prata na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos da América (EUA), provocou dois mortos e 19 feridos, noticiou a estação televisiva "ABC News".

O incidente aconteceu na fábrica da Catalyst Refiners, enquanto os trabalhadores se preparavam para encerrar parte das instalações na manhã desta quarta-feira.

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Os trabalhadores da fábrica desativaram um tanque, o ácido nítrico e outras substâncias que provocaram sulfureto de hidrogénio – um gás incolor, tóxico e inflamável.

"Uma reação violenta entre os produtos químicos provocou a reação excessiva instantânea", afirmou o diretor de Gestão de Emergências da Comissão do Condado de Kanawha.

Sete dos 19 feridos hospitalizados são socorristas das equipas de emergência médica que acorreram ao local.

"Colocaram-se em perigo para tentar salvar uma vida."

Por motivos de segurança foi emitida uma ordem de permanência em casa para a área circundante, que foi levantada mais de cinco horas depois.

