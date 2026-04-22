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Drogas
Estados Unidos podem reclassificar marijuana esta quarta-feira
22 abr, 2026 - 19:58 • Redação, com Reuters
Planta psicoativa poder passar a estar classificada nos EUA ao lado de analgésicos comuns, da cetamina e da testosterona, como uma substância menos perigosa.
A administração Trump deverá avançar esta quarta-feira com a reclassificação da marijuana, avançou o site de notícias "Axios".
Caso a medida seja aprovada, será mais fácil estudar as propriedades medicinais desta substância nos Estados Unidos da América (EUA) e representará uma das alterações federais mais significativas à política sobre a droga nas últimas décadas no país.
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A medida poderá levar a que a planta psicoativa passe a estar classificada ao lado de analgésicos comuns, da cetamina e da testosterona, como uma substância menos perigosa.
Segundo o mesmo jornal, reclassificar a marijuana reduz os entraves da Agência de Combate à Droga dos EUA à investigação sobre os potenciais usos desta droga.
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Porém, a marijuana não vai ser legalizada na lei federal norte-americana – mesmo que se dê luz verde nesta reclassificação –, nem aliviará penas de pessoas atualmente presas por posse desta substância.
Já em dezembro de 2025, o Presidente dos EUA, Donald Trump, tinha assinado um decreto a favor, já que esta alteração "foi solicitada por doentes americanos que sofrem de dores extremas, doenças incuráveis, cancros agressivos, perturbações convulsivas, problemas neurológicos, entre outros".
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