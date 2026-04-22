Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Estreito de Ormuz: três navios atacados, dois deles apreendidos pelo Irão

22 abr, 2026 - 14:18 • Ana Kotowicz com Reuters

Um terceiro cargueiro foi atacado enquanto tentava atravessar o Estreito de Ormuz. O navio, com bandeira do Panamá, foi alvo de um ataque a cerca de seis milhas náuticas da costa do Irão.

A+ / A-

E vão três. Esta quarta-feira, o Irão atacou três navios no Estreito de Ormuz e apreendeu dois deles. Os ataques acontecem depois de, na véspera, o Presidente dos Estados Unidos ter suspendido por tempo indefinido os ataques a Teerão. No entanto, Donald Trump mantém o bloqueio norte-americano no Estreito, o que leva o Irão a falar em violação do cessar-fogo.

Em Islamabad, as negociações que deveriam juntar Irão e Estados Unidos continuam sem acontecer.

Segundo o Presidente norte-americano, o cessar-fogo com o Irão — que estava prestes a expirar — mantém-se até que uma nova proposta iraniana seja apresentada e as negociações concluídas. O pedido para prolongar as tréguas foi feito pelo Paquistão (que está a mediar as conversações de paz), segundo Trump.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Trump anuncia que EUA vai prolongar cessar-fogo com Irão

Médio Oriente

Trump anuncia que EUA vai prolongar cessar-fogo com Irão

Presidente norte-americano admite prolongamento at(...)

Navio terá sofrido "danos no casco e nas acomodações"

O terceiro cargueiro atingido esta quarta-feira, com bandeira do Panamá, foi alvo de um ataque a cerca de seis milhas náuticas da costa do Irão, quando navegava para o sul, para sair do Estreito e entrar no Golfo de Omã. A notícia foi avançada pela BBC, que cita a empresa de inteligência marítima Vanguard.

O navio terá sofrido "danos no casco e nas acomodações", mas, para já, não há mais informações.

Antes disso, Teerão já tinha apreendido duas embarcações no Estreito de Ormuz.

A Guarda Revolucionária do Irão apreendeu duas embarcações por infrações marítimas, escoltando-as até águas iranianas, segundo a agência semioficial iraniana Tasnim. A confirmar-se, esta é a primeira vez que Teerão apreende navios desde o início do conflito, a 28 de fevereiro.

No sábado, forças norte-americanas dispararam eapreenderam um navio de carga iraniano e, na terça-feira, abordaram um grande petroleiro no Oceano Índico. O Irão considera o bloqueio um ato de guerra e declarou que não reabrirá o estreito enquanto a medida se mantiver.

Irão rejeita mais negociações e acusa EUA de violar cessar-fogo

Médio Oriente

Irão rejeita mais negociações e acusa EUA de violar cessar-fogo

Teerão aponta “exigências excessivas” de Washingto(...)

Paquistão mantém esforços de mediação apesar de “revés”

O Paquistão continua a tentar aproximar os dois lados, embora tantos Estados Unidos como Irão tenham falhado a presença em negociações de última hora na terça-feira, antes do final do cessar-fogo de duas semanas.

Um hotel de luxo em Islamabad foi preparado para acolher as conversações, mas o Irão nunca confirmou publicamente a participação e a delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente JD Vance, não chegou a sair de Washington.

O hotel permanecia encerrado na quarta-feira, embora o perímetro de segurança tenha sido parcialmente levantado, avançava a Reuters.

EUA atacam e capturam cargueiro no Golfo de Omã, Irão promete retaliar

Guerra no Médio Oriente

EUA atacam e capturam cargueiro no Golfo de Omã, Irão promete retaliar

Donald Trump anunciou que a Marinha norte-american(...)

“Tínhamos preparado tudo. Estávamos prontos para as negociações”, afirmou um responsável paquistanês citado pela Reuters. “Sinceramente, foi um revés inesperado, porque os iranianos nunca recusaram — estavam dispostos a vir e continuam a estar.”

Do lado do Irão, um conselheiro de Mohammad Baqer Qalibaf, presidente do parlamento iraniano, indicou que o anúncio de Trump poderá ser uma manobra estratégica. Já a agência Tasnim escreveu que Teerão não pediu qualquer extensão do cessar-fogo e reiterou ameaças de romper o bloqueio norte-americano pela força.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 22 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)