Estreito de Ormuz: três navios atacados, dois deles apreendidos pelo Irão

E vão três. Esta quarta-feira, o Irão atacou três navios no Estreito de Ormuz e apreendeu dois deles. Os ataques acontecem depois de, na véspera, o Presidente dos Estados Unidos ter suspendido por tempo indefinido os ataques a Teerão. No entanto, Donald Trump mantém o bloqueio norte-americano no Estreito, o que leva o Irão a falar em violação do cessar-fogo. Em Islamabad, as negociações que deveriam juntar Irão e Estados Unidos continuam sem acontecer. Segundo o Presidente norte-americano, o cessar-fogo com o Irão — que estava prestes a expirar — mantém-se até que uma nova proposta iraniana seja apresentada e as negociações concluídas. O pedido para prolongar as tréguas foi feito pelo Paquistão (que está a mediar as conversações de paz), segundo Trump. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Navio terá sofrido "danos no casco e nas acomodações"

O terceiro cargueiro atingido esta quarta-feira, com bandeira do Panamá, foi alvo de um ataque a cerca de seis milhas náuticas da costa do Irão, quando navegava para o sul, para sair do Estreito e entrar no Golfo de Omã. A notícia foi avançada pela BBC, que cita a empresa de inteligência marítima Vanguard. O navio terá sofrido "danos no casco e nas acomodações", mas, para já, não há mais informações. Antes disso, Teerão já tinha apreendido duas embarcações no Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária do Irão apreendeu duas embarcações por infrações marítimas, escoltando-as até águas iranianas, segundo a agência semioficial iraniana Tasnim. A confirmar-se, esta é a primeira vez que Teerão apreende navios desde o início do conflito, a 28 de fevereiro. No sábado, forças norte-americanas dispararam eapreenderam um navio de carga iraniano e, na terça-feira, abordaram um grande petroleiro no Oceano Índico. O Irão considera o bloqueio um ato de guerra e declarou que não reabrirá o estreito enquanto a medida se mantiver.

Paquistão mantém esforços de mediação apesar de “revés” O Paquistão continua a tentar aproximar os dois lados, embora tantos Estados Unidos como Irão tenham falhado a presença em negociações de última hora na terça-feira, antes do final do cessar-fogo de duas semanas. Um hotel de luxo em Islamabad foi preparado para acolher as conversações, mas o Irão nunca confirmou publicamente a participação e a delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente JD Vance, não chegou a sair de Washington. O hotel permanecia encerrado na quarta-feira, embora o perímetro de segurança tenha sido parcialmente levantado, avançava a Reuters.