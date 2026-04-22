Juíz suspende abate de 80 hipopótamos na Colômbia

Um juíz decidiu suspender a ordem de abate de pelo menos 80 hipopótamos na Colômbia, emitida pelo Ministério do Ambiente do país.

O tribunal considerou que a morte destes animais poderia violar princípios e direitos ambientais.

Enquanto a ordem está suspensa, o método de controlo desta população animal deverá ser escrutinado.

A decisão do tribunal apela às autoridades para dar prioridade a alternativas não letais, como a esterilização e transferência para espaços controlados, em vez do abate de espécimes.

Este conjunto de animais espalhou-se na Colômbia depois do traficante de droga Pablo Escobar ter trazido quatro espécimes para o país, nos anos 80.

Como se reproduziram a partir de apenas quatro hipopótamos e com muitos cruzamentos entre os mesmos, as espécies apresentam mutações genéticas e malformações, como deformações no focinho. Além da parte genética, têm vindo a ameaçar animais que já estavam no habitat, como tartarugas e peixes-boi.

A Colômbia é atualmente o único país fora de África com uma população selvagem de hipopótamos, com espécies a terem sido avistadas até 100 quilómetros do local do rancho onde viviam originalmente.

Em 2022, um estudo da Universidade Nacional da Colômbia estimou que a população total seria de cerca de 170 hipopótamos.