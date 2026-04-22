Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Juíz suspende abate de 80 hipopótamos na Colômbia

22 abr, 2026 - 07:50 • João Malheiro

A decisão do tribunal apela às autoridades para dar prioridade a alternativas não letais para controlar estes espécimes.

A+ / A-

Um juíz decidiu suspender a ordem de abate de pelo menos 80 hipopótamos na Colômbia, emitida pelo Ministério do Ambiente do país.

O tribunal considerou que a morte destes animais poderia violar princípios e direitos ambientais.

Enquanto a ordem está suspensa, o método de controlo desta população animal deverá ser escrutinado.

A decisão do tribunal apela às autoridades para dar prioridade a alternativas não letais, como a esterilização e transferência para espaços controlados, em vez do abate de espécimes.

Este conjunto de animais espalhou-se na Colômbia depois do traficante de droga Pablo Escobar ter trazido quatro espécimes para o país, nos anos 80.

Como se reproduziram a partir de apenas quatro hipopótamos e com muitos cruzamentos entre os mesmos, as espécies apresentam mutações genéticas e malformações, como deformações no focinho. Além da parte genética, têm vindo a ameaçar animais que já estavam no habitat, como tartarugas e peixes-boi.

A Colômbia é atualmente o único país fora de África com uma população selvagem de hipopótamos, com espécies a terem sido avistadas até 100 quilómetros do local do rancho onde viviam originalmente.

Em 2022, um estudo da Universidade Nacional da Colômbia estimou que a população total seria de cerca de 170 hipopótamos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 22 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)