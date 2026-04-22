Líbano exige "retirada total" de forças israelitas

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, exigiu na terça-feira a "retirada total" das forças israelitas e o regresso de prisioneiros e deslocados, no âmbito das negociações com Israel, antes da reunião agendada para quinta-feira em Washington. Numa conferência de imprensa conjunta em Paris com o Presidente francês, Emmanuel Macron, o chefe de Governo libanês afirmou também que o seu país precisa de "500 milhões de euros para enfrentar a crise humanitária nos próximos seis meses". Por sua vez, Macron sustentou que Israel deve "desistir das suas ambições territoriais" no Líbano e que o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Irão, deve ser desarmado "pelos próprios libaneses". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O cessar-fogo de dez dias em vigor, que termina no próximo domingo, "deve ser prolongado para permitir o início de um verdadeiro processo de estabilização", declarou Macron à comunicação social, depois de receber o chefe do Governo libanês no Palácio do Eliseu. Defendeu um "acordo político entre Israel e o Líbano que garanta a segurança dos dois países, a integridade territorial do Líbano e estabeleça as bases para a normalização das relações bilaterais". "Acreditamos num desarmamento do Hezbollah pelas Forças Armadas libanesas", seja pela força ou pela negociação, dependendo do "caminho escolhido" pelas autoridades de Beirute, afirmou o Presidente francês.

"Enquanto houver uma força a ocupar ou a bombardear território libanês, isso enfraquecerá a capacidade de desarmar o Hezbollah a longo prazo", alertou. A estabilização exige que o Hezbollah "pare de atacar Israel e de tentar substituir o Estado no exercício das suas prerrogativas", mas também "que Israel desista das suas ambições territoriais e entenda que a condição para a sua segurança é um Estado libanês forte, não uma política do caos", insistiu. Depois de os países da União Europeia (UE) não terem conseguido aprovar na terça-feira a imposição de novas sanções a Israel, apesar dos apelos nesse sentido feitos por vários deles, incluindo Espanha, Emmanuel Macron adotou uma abordagem mais cautelosa. Reconheceu ser uma "questão legítima" a possibilidade de suspender o acordo de associação entre a UE e Israel, se este último "prosseguir com esta política que vai contra a sua história", nomeadamente no Líbano. "Este não é o momento para nos precipitarmos num confronto, especialmente agora que Israel concordou com um cessar-fogo no Líbano e se empenhou em conversações", afirmou o Presidente francês. "Mas as coisas claramente não podem continuar como estavam há alguns anos", acrescentou, instando as autoridades israelitas a comprometerem-se com "uma via de respeito pela soberania dos Estados vizinhos e de apaziguamento". Sobre o pedido de ajuda de Nawaf Salam para lidar com a crise humanitária no Líbano, o Presidente francês comprometeu-se a reagendar uma conferência de apoio às Forças Armadas e às forças de segurança libanesas, inicialmente marcada para o início de março, para quando Beirute "considerar útil". Emmanuel Macron afirmou ainda que França está "pronta para manter o seu compromisso no terreno" após a partida da FINUL, a missão da ONU, prevista para o final do ano, "ao lado dos seus parceiros mais mobilizados, dentro de uma estrutura que será necessário definir em conjunto". Assinalando "com alegria e satisfação o interesse dos Estados Unidos da América pelo Líbano", convidou-os a ajudar França a "negociar uma nova resolução" para renovar o mandato da FINUL no país ou definir "uma nova versão do mesmo".