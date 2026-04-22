Mais uma "baixa" na administração Trump. John C. Phelan abandona Marinha dos EUA

22 abr, 2026 - 22:37 • Reuters

Secretário da Marinha norte-americana, John C. Phelan, vai abandonar o governo, diz o Pentágono.

O secretário da Marinha norte-americana, John C. Phelan, vai abandonar o Governo, informou o Pentágono esta quarta-feira.

Desconhece-se, para já, o que motiva esta saída, mas está longe de ser a única "baixa" na administração Trump nas últimas semanas, com o afastamento da procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, entre as mais mediáticas.

(em atualização)

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

