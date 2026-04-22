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Netanyahu. Israel está preparado para "qualquer cenário"

22 abr, 2026 - 21:44 • Lusa

Exército israelita mantém um elevado nível de prontidão e está pronto para retomar "imediatamente e com força" as operações militares "em todas as frentes".

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O primeiro-ministro israelita afirmou esta quarta-feira que o país está preparado para "qualquer cenário", tanto defensivo como ofensivo, numa mensagem transmitida por ocasião do Dia da Independência de Israel.

Benjamin Netanyahu divulgou a mensagem através das redes sociais depois de se reunir com tropas do sistema de defesa antimísseis "Cúpula de Ferro" nas colinas de Jerusalém.

"Estamos preparados para todos os cenários, em defesa e em ataque", escreveu Netanyahu, acompanhando a mensagem com felicitações aos cidadãos israelitas no feriado nacional.

O chefe do Estado-Maior do exército israelita, tenente-general Eyal Zamir, também assegurou, em comunicado, que o exército mantém um elevado nível de prontidão e está pronto para retomar "imediatamente e com força" as operações militares "em todas as frentes".

As declarações surgem num contexto de tensão regional perante a incerteza sobre as negociações entre os Estados Unidos e o Irão, e coincidem com as comemorações do Dia da Independência de Israel, celebrado anualmente com cerimónias oficiais e destacamentos militares.

Na terça-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a decisão de prolongar o cessar-fogo com o Irão até que o Governo iraniano, que considera dividido, lhe apresente uma proposta unificada de acordo.

Trump tomou essa decisão algumas horas antes de o atual cessar-fogo expirar na quarta-feira, apesar de na véspera ter declarado que não pretendia prolongá-lo e que estava disposto a retomar "os bombardeamentos" contra o Irão.

Apesar do cessar-fogo, o Irão manteve o estreito de Ormuz, via marítima essencial para o comércio de petróleo, sob um bloqueio virtual, enquanto os Estados Unidos aplicam um bloqueio naval aos navios e portos iranianos.

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