Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Telecomunicações

Operadoras Deutsche Telekom e T-Mobile estão em negociações para "megafusão"

22 abr, 2026 - 21:12 • Reuters

Caso esta "megafusão" avance, pode ser criado um gigante transatlântico das telecomunicações, no que poderá ser a maior fusão pública de sempre.

A+ / A-

A operadora Deutsche Telekom está a explorar um acordo para se juntar à T-Mobile dos Estados Unidos da América (EUA) para criar um gigante transatlântico das telecomunicações, no que poderá ser a maior fusão pública de sempre, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

As ações do grupo alemão caíram cerca de cinco por cento esta quarta-feira após a notícia das negociações, inicialmente avançada pela "Bloomberg".

A Telekom já detém uma participação de 53% na T-Mobile. As ações da T-Mobile recuavam cerca de 3,5% na tarde de quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As negociações de fusão, há muito faladas e ainda numa fase inicial, poderão criar uma empresa com uma capitalização bolsista próxima dos 300 mil milhões de dólares, tornando-a no grupo de telecomunicações mais valioso do mundo, com mais de 200 milhões de clientes móveis.

Essa dimensão poderá reforçar a capacidade financeira e apoiar futuras aquisições.

No entanto, esta participação da Deutsche Telekom na T-Mobile já remonta há 25 anos e tem variado ao longo do tempo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)