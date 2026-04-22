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Telecomunicações
Operadoras Deutsche Telekom e T-Mobile estão em negociações para "megafusão"
22 abr, 2026 - 21:12 • Reuters
Caso esta "megafusão" avance, pode ser criado um gigante transatlântico das telecomunicações, no que poderá ser a maior fusão pública de sempre.
A operadora Deutsche Telekom está a explorar um acordo para se juntar à T-Mobile dos Estados Unidos da América (EUA) para criar um gigante transatlântico das telecomunicações, no que poderá ser a maior fusão pública de sempre, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.
As ações do grupo alemão caíram cerca de cinco por cento esta quarta-feira após a notícia das negociações, inicialmente avançada pela "Bloomberg".
A Telekom já detém uma participação de 53% na T-Mobile. As ações da T-Mobile recuavam cerca de 3,5% na tarde de quarta-feira.
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As negociações de fusão, há muito faladas e ainda numa fase inicial, poderão criar uma empresa com uma capitalização bolsista próxima dos 300 mil milhões de dólares, tornando-a no grupo de telecomunicações mais valioso do mundo, com mais de 200 milhões de clientes móveis.
Essa dimensão poderá reforçar a capacidade financeira e apoiar futuras aquisições.
No entanto, esta participação da Deutsche Telekom na T-Mobile já remonta há 25 anos e tem variado ao longo do tempo.
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