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Português detido em Singapura com mais de 36 quilos de canábis

22 abr, 2026 - 18:54 • Lusa

Qualquer pessoa que importe para Singapura ou exporte de Singapura mais de 500 gramas de canábis pode ser condenada à pena de morte.

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Um português foi detido em Singapura, no aeroporto de Changi, na posse mais de 36 quilogramas de canábis, um crime cuja moldura penal prevê a pena de morte, noticiou esta um "media" local.

De acordo com o meio de comunicação social de Singapura The Straits Times, o homem, de 25 anos, chegou à cidade-Estado asiática a 14 de abril e tinha partida marcada para o dia seguinte, comunicou esta quarta-feira a Autoridade de Imigração e Postos de Controlo (ICA), citada pelo jornal local.

O cidadão português "foi submetido a verificações adicionais feitas por cães polícias no Canal Vermelho/Verde da Zona Sul de Bagagem do Terminal 2 do Aeroporto de Changi", contextualiza o meio de comunicação que escreve em inglês.

Os agentes da ICA encontraram 68 pacotes que continham 36,3 quilogramas de canábis na bagagem do português.

Qualquer pessoa que importe para Singapura ou exporte de Singapura mais de 500 gramas de canábis pode ser condenada à pena de morte.

A Lusa contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e está aguardar por uma resposta.

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