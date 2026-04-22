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Guerra na Ucrânia

Sem veto húngaro, UE aprova empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia

22 abr, 2026 - 12:08 • Ana Kotowicz

O empréstimo foi bloqueado por Viktor Orbán em fevereiro. Desta vez, não houve objeção da Hungria.

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A União Europeia deu luz verde ao empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, depois de cair o veto húngaro — o único impedimento para Bruxelas avançar com a ajuda financeira a Kiev. O passo seguinte é a aprovação formal por escrito.

Esta quarta-feira, em Bruxelas, foi também aprovado o 20º pacote de sanções à Rússia pelos embaixadores dos 27 estados-membros.

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Para a Hungria deixar cair o veto foi necessário voltar a receber petróleo russo, o que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Aliás, a votação começou por estar marcada para as nove da manhã, mas, como o oleoduto não estava a funcionar, foi reagendada.

E assim foi: só depois de o petróleo voltar a correr no oleoduto de Druzbha — que atravessa a Ucrânia — é que os 27 chegaram a acordo.

Em fevereiro, o primeiro-ministro da Hungria bloqueou o empréstimo. Desde logo, Viktor Orbán (que perdeu as eleições legislativas húngaras no passado dia 12 de abril para Péter Magyar) garantiu que só levantaria o veto quando o fornecimento de petróleo russo ao país fosse retomado.

Zelensky repara oleoduto e pede pacote de ajuda

A reparação do oleoduto foi anunciada por Volodymyr Zelensky na terça-feira, na rede social X, lembrando que a Europa devia, agora, avançar com a ajuda financeira.
"É essencial que o pacote de apoio europeu de 90 mil milhões à Ucrânia seja desbloqueado. Não pode mais haver motivos para bloqueá-lo. A UE pediu à Ucrânia que reparasse o oleoduto Druzhba, que foi destruído pela Rússia. E nós reparamo-lo", disse numa mensagem vídeo.

"Esperamos que a UE também cumpra os compromissos acordados. Também não há progressos há muito tempo sobre novas sanções contra a Rússia por causa desta guerra, o que é particularmente contraproducente quando os Estados Unidos estão a aliviar restrições", concluiu o Presidente ucraniano, pedindo à Europa para manter a pressão "para que os russos não sintam que podem travar uma guerra com impunidade".

No mesmo dia, António Costa, presidente do Conselho Europeu, agradeceu a Zelensky por reparar o oleoduto Druzhba e permitir o fornecimento de petróleo russo à Hungria.

Péter Magyar, futuro primeiro-ministro da Hungria, já tinha garantido levantar o veto ao empréstimo, desde que o oleoduto voltasse a funcionar, ou seja, seguindo o mesmo caminho de Viktor Orbán.
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  • Já se vê Luz
    22 abr, 2026 Continuem 13:32
    Agora é a Hungria devolver aquele ouro ucraniano que reteve ilegalmente e as coisas ficam bem melhores entre os dois Países. Quem ficará muito chateada é a Rússia, que está a apostar as fichas na Bulgária, agora que deixou de contar com a Hungria. Mas se a Hungria dependia fortemente da UE, a Bulgária depende quase TOTALMENTE da UE, e se não quer ir à falência, não pode imitar Órban, pelo que não foi troca por troca.

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