Uma jornalista morta e outra ferida no Líbano após ataques israelitas

Uma jornalista libanesa morreu e uma fotojornalista ficou ferida esta quarta-feira no Líbano após um drone israelita ter lançado uma granada em Tayri, no sul do país.

As Equipas da Cruz Vermelha evacuaram uma jornalista freelancer, de 43 anos, dos escombros, inicialmente com um ferimento ligeiro na cabeça e uma fratura na perna, mas horas depois não resistiu aos ferimentos.

Já a outra colega fotojornalista esteve, por momentos, desaparecida depois das explosões.

Este foi o dia mais mortífero desde que um cessar-fogo de 10 dias foi anunciado a 16 de abril para travar as hostilidades entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah.

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Segundo o representante, o exército libanês tinha solicitado ao exército israelita a permissão para o resgate, através de um mecanismo norte-americano.



A notícia foi confirmada por um alto responsável militar libanês à agência de comunicação Reuters.

As duas jornalistas já foram alegadamente detidas pelo exército israelita e o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, pediu que a Cruz Vermelha "trabalhe no resgate das duas jornalistas e dos seus acompanhantes o mais rápido possível".