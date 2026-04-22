Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 23 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Voos Internacionais

Vá para o aeroporto 20 minutos mais cedo: Ryanair baixa tempo para despachar bagagem ou para fazer "check-in"

22 abr, 2026 - 23:29 • Catarina Magalhães

Atualmente, a companhia irlandesa permite que os passageiros façam "check-in" e entreguem a bagagem até 40 minutos antes do voo.

A+ / A-

Prepare as malas e o relógio. A Ryanair anunciou esta quarta-feira que vai encerrar os serviços de "check-in" e de despacho de bagagem uma hora antes da partida programada de qualquer voo, avançou o jornal britânico "Telegraph".

Em vez dos habituais 40 minutos, esta medida tem como objetivo evitar que os passageiros percam voos ou que atrasem os pilotos devido às filas formadas por quem vem a arrastar-se até aos últimos minutos.

Esta medida é anunciada numa altura em que o novo sistema de segurança de fronteiras nos aeroportos está a ser discutido e avaliado, até mesmo em Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta alteração vai entrar em vigor a partir de 10 de novembro para facilitar o embarque, "especialmente durante períodos de grande movimento, quando algumas dessas filas nos aeroportos podem ser mais longas", explicou a diretora de marketing da Ryanair, Dara Brady.

E se o meu voo for cancelado por falta de combustível? Há compensação financeira?

Explicador Renascença

E se o meu voo for cancelado por falta de combustível? Há compensação financeira?

No Explicador Renascença esclarecemos até que pont(...)

Porém, a empresa acredita que esta medida não vai afetar a maioria dos passageiros, já que cerca de 80% trata do "check-in" ou das malas nos procedimentos online.

A entrega de bagagem autónoma será facilitada pela instalação de novos quiosques self-service, contribuindo para um "serviço ainda mais pontual".

A companhia irlandesa transporta 200 milhões de passageiros por ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 23 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)