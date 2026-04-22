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Voos Internacionais
Vá para o aeroporto a horas: Ryanair retira 20 minutos para despachar bagagem ou para fazer 'check-in'
22 abr, 2026 - 23:29 • Catarina Magalhães
Atualmente, a companhia irlandesa permite que os passageiros façam 'check-in' e entreguem a bagagem até 40 minutos antes do voo.
Prepare as malas e o relógio. A Ryanair anunciou esta quarta-feira que vai encerrar os serviços de 'check-in' e de despacho de bagagem uma hora antes da partida programada de qualquer voo, avançou o jornal britânico "Telegraph".
Em vez dos habituais 40 minutos, esta medida tem como objetivo evitar que os passageiros percam voos ou que atrasem os pilotos devido às filas formadas por quem vem a arrastar-se até aos últimos minutos.
Esta medida é anunciada numa altura em que o novo sistema de segurança de fronteiras nos aeroportos está a ser discutido e avaliado, até mesmo em Portugal.
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Esta alteração vai entrar em vigor a partir de 10 de novembro para facilitar o embarque, "especialmente durante períodos de grande movimento, quando algumas dessas filas nos aeroportos podem ser mais longas", explicou a diretora de marketing da Ryanair, Dara Brady.
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Porém, a empresa acredita que esta medida não vai afetar a maioria dos passageiros, já que cerca de 80% trata do 'check-in' ou das malas nos procedimentos online.
A entrega de bagagem autónoma será facilitada pela instalação de novos quiosques self-service, contribuindo para um "serviço ainda mais pontual".
A companhia irlandesa transporta 200 milhões de passageiros por ano.
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