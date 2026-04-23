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Ataque aéreo israelita em Gaza faz cinco mortos, incluindo três crianças

23 abr, 2026 - 00:09 • Lusa

Apesar de o cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro de 2025, Gaza continua a ser assolada pela violência diária, com o exército israelita e o Hamas a acusarem-se mutuamente de violar a trégua.

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A proteção civil de Gaza, controlada pelo Hamas, indicou na quarta-feira que um ataque aéreo israelita atingiu um grupo de civis no norte do território palestiniano, matando cinco pessoas, incluindo três crianças.

A agência, que opera como serviço de resgate sob a autoridade do movimento islamita Hamas, adiantou que as vítimas resultaram de "um ataque aéreo israelita que atingiu um grupo de civis perto da Mesquita Al-Qassam, em Beit Lahia".

O Hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos. Já o exército israelita disse à AFP que estava a verificar a informação.

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Apesar de o cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro de 2025, Gaza continua a ser assolada pela violência diária, com o exército israelita e o Hamas a acusarem-se mutuamente de violar a trégua.

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Pelo menos 786 palestinianos foram mortos desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob controlo do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pelas Nações Unidas.

O exército israelita reportou a morte de cinco soldados em Gaza desde o início do cessar-fogo.

As restrições à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem as agências internacionais de verificar de forma independente o número de mortos ou de cobrir livremente os combates.

O frágil cessar-fogo, no entanto, reduziu significativamente a intensidade do conflito em Gaza, que começou após o ataque a Israel, a 7 de outubro de 2023, pelo Hamas, movimento considerado terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e vários outros países.

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