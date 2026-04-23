Cessar-fogo entre Israel e Líbano prolongado por três semanas

O cessar-fogo entre Israel e o Líbano foi prolongado, esta quinta-feira, por mais três semanas. A garantia foi dada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que, numa publicação na sua rede social Truth Social, diz que o acordo foi alcançado numa "reunião histórica".

Neste encontro, que o Presidente norte-americano apelidou de "reunião muito produtiva", estiveram presentes Trump, o vice-Presidente dos EUA, JD Vance, bem como o secretário de Estado Marco Rubio, o embaixador de Israel, Mike Huckabee, e o embaixador do Líbano, Michel Issa. A reunião terá acontecido, de acordo com Trump, na Sala Oval, esta quinta-feira.

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Na mesma publicação, o Presidente norte-americano assegura que o país irá trabalhar "com o Líbano" para o "ajudar a proteger-se do Hezbollah", e anunciou um encontro para breve com os responsáveis dos dois países em guerra. "Aguardo com expectativa a oportunidade de receber em breve o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o Presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi uma grande honra participar nesta reunião histórica", terminou.