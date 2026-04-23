- Noticiário das 23h
- 23 abr, 2026
-
Cessar-fogo entre Israel e Líbano prolongado por três semanas
23 abr, 2026 - 22:33 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Anúncio foi feito pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que garantiu que vai "receber em breve" o primeiro-ministro de Israel e o Presidente do Líbano.
O cessar-fogo entre Israel e o Líbano foi prolongado, esta quinta-feira, por mais três semanas. A garantia foi dada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que, numa publicação na sua rede social Truth Social, diz que o acordo foi alcançado numa "reunião histórica".
Neste encontro, que o Presidente norte-americano apelidou de "reunião muito produtiva", estiveram presentes Trump, o vice-Presidente dos EUA, JD Vance, bem como o secretário de Estado Marco Rubio, o embaixador de Israel, Mike Huckabee, e o embaixador do Líbano, Michel Issa. A reunião terá acontecido, de acordo com Trump, na Sala Oval, esta quinta-feira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Na mesma publicação, o Presidente norte-americano assegura que o país irá trabalhar "com o Líbano" para o "ajudar a proteger-se do Hezbollah", e anunciou um encontro para breve com os responsáveis dos dois países em guerra. "Aguardo com expectativa a oportunidade de receber em breve o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o Presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi uma grande honra participar nesta reunião histórica", terminou.
Posteriormente, e em declarações citadas pela Agência Reuters, Trump avançou que a reunião entre os dois líderes poderá acontecer na Casa Branca durante as próximas três semanas, o período de prolongamento do cessar-fogo. Aos jornalistas, Trump afirmou, também, que o Irão, no entretanto, terá de cortar o financiamento ao Hezbollah e garantiu que os EUA têm "controlo total" do Estreito de Ormuz.
"Conseguimos alcançar 75 por cento dos nossos objetivos", garante, mas não abdica de conseguir "um ótimo acordo". "Quero um acordo em que o mundo esteja seguro de lunáticos com armas nucleares", remata.
[Notícia atualizada às 23h05 de 23 de abril de 2026 para acrescentar mais declarações de Donald Trump aos jornalistas]
- Noticiário das 23h
- 23 abr, 2026
-
- Uma jornalista morta e outra ferida no Líbano após ataques israelitas
- Líbano exige "retirada total" de forças israelitas
- Israel mantém objetivo de desarmar o Hezbollah no Líbano
- “Grave afronta à fé cristã”: Patriarca de Jerusalém condena profanação de crucifixo no Líbano
- Israel e Líbano retomam negociações em Washington na quinta-feira
- Presidente do Líbano espera que negociações com Israel "salvem" o país
- Trump "proíbe" Israel de atacar o Líbano e quer que EUA recuperem urânio do Irão
- Cessar-fogo entre Israel e Líbano: o que está em causa?
- Guterres saúda cessar-fogo entre Líbano e Israel anunciado por Trump
- Uma jornalista morta e outra ferida no Líbano após ataques israelitas
- Líbano exige "retirada total" de forças israelitas
- Israel mantém objetivo de desarmar o Hezbollah no Líbano
- “Grave afronta à fé cristã”: Patriarca de Jerusalém condena profanação de crucifixo no Líbano
- Israel e Líbano retomam negociações em Washington na quinta-feira
- Presidente do Líbano espera que negociações com Israel "salvem" o país
- Trump "proíbe" Israel de atacar o Líbano e quer que EUA recuperem urânio do Irão
- Cessar-fogo entre Israel e Líbano: o que está em causa?
- Guterres saúda cessar-fogo entre Líbano e Israel anunciado por Trump