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Cessar-fogo entre Israel e Líbano prolongado por três semanas

23 abr, 2026 - 22:33 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Anúncio foi feito pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que garantiu que vai "receber em breve" o primeiro-ministro de Israel e o Presidente do Líbano.

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O cessar-fogo entre Israel e o Líbano foi prolongado, esta quinta-feira, por mais três semanas. A garantia foi dada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que, numa publicação na sua rede social Truth Social, diz que o acordo foi alcançado numa "reunião histórica".

Neste encontro, que o Presidente norte-americano apelidou de "reunião muito produtiva", estiveram presentes Trump, o vice-Presidente dos EUA, JD Vance, bem como o secretário de Estado Marco Rubio, o embaixador de Israel, Mike Huckabee, e o embaixador do Líbano, Michel Issa. A reunião terá acontecido, de acordo com Trump, na Sala Oval, esta quinta-feira.

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Na mesma publicação, o Presidente norte-americano assegura que o país irá trabalhar "com o Líbano" para o "ajudar a proteger-se do Hezbollah", e anunciou um encontro para breve com os responsáveis dos dois países em guerra. "Aguardo com expectativa a oportunidade de receber em breve o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o Presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi uma grande honra participar nesta reunião histórica", terminou.

Posteriormente, e em declarações citadas pela Agência Reuters, Trump avançou que a reunião entre os dois líderes poderá acontecer na Casa Branca durante as próximas três semanas, o período de prolongamento do cessar-fogo. Aos jornalistas, Trump afirmou, também, que o Irão, no entretanto, terá de cortar o financiamento ao Hezbollah e garantiu que os EUA têm "controlo total" do Estreito de Ormuz.

"Conseguimos alcançar 75 por cento dos nossos objetivos", garante, mas não abdica de conseguir "um ótimo acordo". "Quero um acordo em que o mundo esteja seguro de lunáticos com armas nucleares", remata.

[Notícia atualizada às 23h05 de 23 de abril de 2026 para acrescentar mais declarações de Donald Trump aos jornalistas]

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