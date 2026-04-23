- Noticiário das 13h
- 23 abr, 2026
-
Em Destaque
Colisão entre dois comboios na Dinamarca faz 18 feridos, cinco com gravidade
23 abr, 2026 - 07:15 • João Malheiro , João Cunha
Acidente ocorreu a norte de Copenhaga.
[Atualizado às 12h55]
Dois comboios colidiram esta quinta-feira, provocando 18 feridos, na Dinamarca.
Cinco deles encontram-se em estado grave, segundo a mais recente atualização das autoridades.
Segundo a Reuters, o acidente ocorreu a norte do país, perto de Hillerod, e tratou-se de uma colisão direta entre os dois veículos.
"Há feridos entre os passageiros. Toda a gente saiu, ninguém está preso", referiu um porta-voz das autoridades locais.
No local estão 15 ambulâncias, bem como um helicóptero das Forças Armadas, mobilizado para socorrer as vitimas.
- Noticiário das 13h
- 23 abr, 2026
-
Comentários