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Colisão entre dois comboios na Dinamarca faz 18 feridos, cinco com gravidade

23 abr, 2026 - 07:15 • João Malheiro , João Cunha

Acidente ocorreu a norte de Copenhaga.

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[Atualizado às 12h55]

Dois comboios colidiram esta quinta-feira, provocando 18 feridos, na Dinamarca.

Cinco deles encontram-se em estado grave, segundo a mais recente atualização das autoridades.

Segundo a Reuters, o acidente ocorreu a norte do país, perto de Hillerod, e tratou-se de uma colisão direta entre os dois veículos.

"Há feridos entre os passageiros. Toda a gente saiu, ninguém está preso", referiu um porta-voz das autoridades locais.

No local estão 15 ambulâncias, bem como um helicóptero das Forças Armadas, mobilizado para socorrer as vitimas.

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