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Tensão no Médio Oriente

"Está selado." Trump manda abater embarcações que ponham minas no Estreito de Ormuz

23 abr, 2026 - 14:11 • Ana Kotowicz

"Temos controlo total sobre o Estreito de Ormuz. Nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos. Está completamente selado até que o Irão consiga fazer um ACORDO!!!", escreveu na rede social.

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A ordem é para disparar. O Presidente dos Estados Unidos deu luz verde à Marinha norte-americana para “disparar e destruir qualquer embarcação”, mesmo pequenas lanchas, que estejam a colocar minas no Estreito de Ormuz. Donald Trump também garante ter controle total sobre aquela via marítima.

"Ordenei à Marinha dos Estados Unidos que dispare e elimine qualquer embarcação, por mais pequena que seja (os seus navios de guerra estão TODOS, 159, no fundo do mar!), que esteja a colocar minas nas águas do Estreito de Ormuz", escreveu na rede social que fundou.

"Não pode haver qualquer hesitação", continua Trump na Truth Social. "Além disso, os nossos navios caça-minas estão neste momento a limpar o estreito. Ordeno que essa atividade continue, mas a um nível triplicado!."

Estreito “completamente selado”

Numa segunda publicação, Trump garante que o Estreito de Ormuz está completamente selado pelos Estados Unidos.

"Temos controlo total sobre o Estreito de Ormuz. Nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos. Está “completamente selado” até que o Irão consiga fazer um ACORDO!!!", escreveu na rede social.


Trump diz ainda que "o Irão está a ter grandes dificuldades em perceber quem é o seu líder": "Simplesmente não sabem! A luta interna entre os “linha-dura”, que têm estado a perder MAL no campo de batalha, e os “moderados”, que não são assim tão moderados (mas estão a ganhar respeito!), é LOUCA! "

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