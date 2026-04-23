Fotografia do ano do World Press Photo retrata família equatoriana separada pelo ICE

O prémio de Fotografia do Ano do concurso World Press Photo foi atribuído à imagem de uma família separada à força num tribunal pelo serviço de imigração e alfândega nos Estados Unidos (ICE), anunciou esta quinta-feira a organização.

Intitulada "Separated by ICE" ("Separados pelo ICE", em tradução livre), a imagem foi captada por Carol Guzy para o diário norte-americano Miami Herald, e selecionada entre os 42 vencedores do Concurso de 2026, escolhidos entre mais de 57 mil candidaturas de 3.747 fotógrafos de 141 países, indica um comunicado publicado no ‘site’ da organização.

O prémio World Press Photo foi criado em 1955 pela fundação homónima e sem fins lucrativos, com o objetivo de distinguir, todos os anos, fotografias que dão a conhecer momentos que marcam a atualidade e que se repercutem com consequências à escala mundial.

A Fotografia do Ano, tirada no interior de um dos poucos edifícios federais dos EUA onde foi permitido o acesso a fotógrafos, capta um momento angustiante de uma família separada pelo Estado.

Luis, um migrante equatoriano, foi detido por agentes do ICE após uma audiência no tribunal de imigração na cidade de Nova Iorque, a 26 de agosto de 2025, enquanto a família afirma que ele não tem antecedentes criminais e que era o único sustento da família.

“A esposa de Luis, Cocha, e os seus três filhos – com idades de sete, 13 e 15 anos – ficaram inconsoláveis, enfrentando dificuldades financeiras imediatas e um profundo trauma emocional com a separação”, relata o texto sobre a fotografia.

O júri comentou, sobre a imagem: “O que Carol Guzy regista aqui não é um momento isolado de luto, mas sim a prova e a documentação de uma política governamental aplicada sistematicamente a pessoas que seguiram as regras que lhes foram impostas. Numa democracia, a presença da câmara naquele corredor não é acidental, é essencial”.