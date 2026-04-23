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Irão. Defesas aéreas ouvidas "a atingir alvos hostis" em Teerão
23 abr, 2026 - 18:58 • Reuters
Baterias de defesa aérea foram ativadas em partes da capital iraniana Teerão, avança a agência de notícias iraniana Nour News.
Os sistemas de defesa aérea foram ouvidos a atingir o que foi descrito como "alvos hostis" em partes da capital iraniana, Teerão, na quinta-feira, informou a agência de notícias iraniana Mehr.
Anteriormente, a agência de notícias iraniana Nour News já tinha noticiado que as baterias de defesa aérea tinham sido ativadas em partes de Teerão, sem adiantar detalhes sobre a causa nem noticiar quaisquer incidentes.
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