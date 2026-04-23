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Militar norte-americano detido por ganhar 400 mil dólares com captura de Maduro

23 abr, 2026 - 22:48 • Reuters

Soldado participou no planeamento e execução da operação de janeiro que destituiu o Presidente venezuelano. Agora é acusado de usar informações confidenciais para fazer apostas na Polymarket.

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O Departamento de Justiça norte-americano informou esta quinta-feira que acusou um militar do Exército norte-americano de ter alegadamente ganhado 400 mil dólares (cerca de 342 mil euros) ao apostar na destituição do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O militar, identificado como Gannon Ken Van Dyke, participou no planeamento e na execução da operação de janeiro que resultou na captura de Maduro.

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Agora enfrenta acusações de uso indevido de informações governamentais confidenciais para ganho pessoal, roubo de informações governamentais não públicas, fraude de mercadorias, fraude eletrónica e realização de transação monetária ilegal.

O Departamento de Justiça alega que Van Dyke usou informações confidenciais para fazer apostas na Polymarket.

"Os nossos homens e mulheres em serviço militar têm a responsabilidade de lidar com informações confidenciais para cumprir a sua missão da forma mais segura e eficaz possível, e estão proibidos de utilizar essas informações altamente sensíveis para obter ganhos financeiros pessoais", disse o procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche, em comunicado.

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