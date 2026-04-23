​Oficial. UE aprova empréstimo à Ucrânia de 90 mil milhões

“A estratégia da UE para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia assenta em dois pilares: reforçar a Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia" , escreveu, por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, numa publicação separada.

É oficial. A União Europeia aprovou esta quinta-feira o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia. Também um novo pacote de sanções contra a Rússia, o 20º, foi aprovado, segundo anunciou a presidência cipriota na rede social X.

Na véspera, a União Europeia deu luz verde ao empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, depois de cair o veto húngaro — o único impedimento para Bruxelas avançar com a ajuda financeira a Kiev. O passo seguinte era a aprovação formal por escrito, que aconteceu esta quinta-feira.

Na quarta-feira, em Bruxelas, foi também aprovado o 20º pacote de sanções à Rússia pelos embaixadores dos 27 estados-membros.

Para a Hungria deixar cair o veto foi necessário voltar a receber petróleo russo, o que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Aliás, a votação começou por estar marcada para as nove da manhã, mas, como o oleoduto não estava a funcionar, foi reagendada.

E assim foi: só depois de o petróleo voltar a correr no oleoduto de Druzbha — que atravessa a Ucrânia — é que os 27 chegaram a acordo.

Em fevereiro, o primeiro-ministro da Hungria bloqueou o empréstimo. Desde logo, Viktor Orbán (que perdeu as eleições legislativas húngaras no passado dia 12 de abril para Péter Magyar) garantiu que só levantaria o veto quando o fornecimento de petróleo russo ao país fosse retomado.