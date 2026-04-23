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Revelada causa da morte da adolescente encontrada no carro do cantor D4vd

23 abr, 2026 - 00:46 • Catarina Magalhães

Celeste, de 14 anos, esteve desaparecida há quase um ano e meio e agora D4dv pode enfrentar pena de morte ou prisão perpétua pelas acusações de abuso sexual e homicídio.

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Depois do cantor norte-americano D4dv ser acusado na sexta-feira de homicídio de uma jovem de 14 anos desaparecida no ano passado, surgem novas evidências.

A autópsia tardia aos restos mortais de Celeste Rivas Hernandez, encontrados em sacos pretos no porta-bagagens do Tesla do artista, revelaram "múltiplas lesões penetrantes", o que levou à morte da jovem em setembro do ano passado, noticiou o jornal britânico "The Independent".

Segundo os procuradores, a jovem ameaçou o cantor denunciar a relação sexual entre ambos, o que lhe fez temer pela sua carreira musical e cometer este crime.

Celeste esteve desaparecida há quase um ano e meio e agora D4dv pode enfrentar pena de morte ou prisão perpétua pelas acusações de abuso sexual e homicídio.

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O gabinete do médico-legista de Los Angeles, responsável pela investigação deste caso, apurou que a adolescente também apresentava duas feridas penetrantes no tronco, que poderão corresponder a “lesões provocadas por objeto cortante”.

Cantor D4vd pode enfrentar pena de morte após ser acusado de homicídio de adolescente

Estados Unidos

Cantor D4vd pode enfrentar pena de morte após ser acusado de homicídio de adolescente

Restos mortais da jovem de 14 anos Celeste Rivas H(...)

Outros hematomas foram descobertos no fígado e no torax.

Rapper D4dv tornou-se uma estrela na rede social TikTok depois de lançar as músicas "Here With Me" e "Romantic Homicide" em 2022 e vai apresentou na terça-feira no tribunal norte-americano sete meses depois de terem sido descobertos os restos mortais de Celeste.

Em reação, o cantor disse ser "inocente" sobre o homicídio da adolescente.

A jovem tinha 13 anos quando foi inicialmente dada como desaparecida em Lake Elsinore, a sudeste de Los Angeles, em fevereiro de 2024.
O procurador distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, afirmou que Rivas Hernandez foi vista pela última vez a entrar na casa de D4vd, em Hollywood Hills, em abril de 2025, e “nunca mais foi vista”.

Registado com a morada de uma propriedade do cantor, o veículo esteve estacionado várias semanas num bairro de Hollywood Hills até ser rebocado e os funcionários terem estranhado o odor intenso da viatura.

Segundo a defesa do cantor, as provas do caso "não mostram" que tenham assassinado a jovem.

"Não houve nenhuma acusação apresentada por nenhum grande júri neste caso e nenhuma denúncia criminal foi apresentada. David foi detido apenas sob suspeita", avançam.

Porém, o procurador insistiu: "Existem provas físicas, bem como provas forenses e digitais, que pretendemos apresentar em tribunal para provar estas acusações para além de qualquer dúvida razoável."

Apesar das declarações do advogado, a autópsia ao corpo veio a revelar que Rivas teria falecido "dentro do veículo, depois de um longo período antes de ser encontrado".

Devido à investigação do crime, o artista cancelou a última parte da sua digressão pelos Estados Unidos e Europa no ano passado.

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