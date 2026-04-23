Revelada causa da morte da adolescente encontrada no carro do cantor D4vd

O gabinete do médico-legista de Los Angeles, responsável pela investigação deste caso, apurou que a adolescente também apresentava duas feridas penetrantes no tronco, que poderão corresponder a “lesões provocadas por objeto cortante”.

Celeste esteve desaparecida há quase um ano e meio e agora D4dv pode enfrentar pena de morte ou prisão perpétua pelas acusações de abuso sexual e homicídio.

Segundo os procuradores, a jovem ameaçou o cantor denunciar a relação sexual entre ambos, o que lhe fez temer pela sua carreira musical e cometer este crime.

A autópsia tardia aos restos mortais de Celeste Rivas Hernandez, encontrados em sacos pretos no porta-bagagens do Tesla do artista, revelaram "múltiplas lesões penetrantes" , o que levou à morte da jovem em setembro do ano passado, noticiou o jornal britânico "The Independent" .

Depois do cantor norte-americano D4dv ser acusado na sexta-feira de homicídio de uma jovem de 14 anos desaparecida no ano passado, surgem novas evidências.

Outros hematomas foram descobertos no fígado e no torax.

Rapper D4dv tornou-se uma estrela na rede social TikTok depois de lançar as músicas "Here With Me" e "Romantic Homicide" em 2022 e vai apresentou na terça-feira no tribunal norte-americano sete meses depois de terem sido descobertos os restos mortais de Celeste.



Em reação, o cantor disse ser "inocente" sobre o homicídio da adolescente.

A jovem tinha 13 anos quando foi inicialmente dada como desaparecida em Lake Elsinore, a sudeste de Los Angeles, em fevereiro de 2024.

O procurador distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, afirmou que Rivas Hernandez foi vista pela última vez a entrar na casa de D4vd, em Hollywood Hills, em abril de 2025, e “nunca mais foi vista”.

Registado com a morada de uma propriedade do cantor, o veículo esteve estacionado várias semanas num bairro de Hollywood Hills até ser rebocado e os funcionários terem estranhado o odor intenso da viatura.

Segundo a defesa do cantor, as provas do caso "não mostram" que tenham assassinado a jovem.

"Não houve nenhuma acusação apresentada por nenhum grande júri neste caso e nenhuma denúncia criminal foi apresentada. David foi detido apenas sob suspeita", avançam.



Porém, o procurador insistiu: "Existem provas físicas, bem como provas forenses e digitais, que pretendemos apresentar em tribunal para provar estas acusações para além de qualquer dúvida razoável."

Apesar das declarações do advogado, a autópsia ao corpo veio a revelar que Rivas teria falecido "dentro do veículo, depois de um longo período antes de ser encontrado".

Devido à investigação do crime, o artista cancelou a última parte da sua digressão pelos Estados Unidos e Europa no ano passado.