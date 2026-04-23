Rússia ameaça interromper fluxo de petróleo para refinaria alemã após desbloqueio de ajuda à Ucrânia

A Rússia vai interromper o fornecimento de crude do Cazaquistão à Alemanha através do oleoduto Druzhba a partir de 1 de Maio, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak esta quarta-feira, forçando uma importante refinaria perto de Berlim a tomar medidas drásticas. A medida visa suprir a procura de outras fontes.

A decisão representa um rude golpe para a refinaria PCK Schwedt, responsável pela maior parte do abastecimento de combustível da capital alemã e que depende do Cazaquistão para 17% do seu fornecimento. Além disso, agrava as preocupações da Alemanha com o abastecimento de combustível, dado que a guerra com o Irão interrompe o fluxo proveniente do Golfo.

Novak afirmou que a medida se deve a "possibilidades técnicas", sem oferecer mais explicações.

As exportações de petróleo do Cazaquistão para a Alemanha através do oleoduto russo Druzhba totalizaram 2,146 milhões de toneladas métricas, ou cerca de 43.000 barris por dia, no ano passado, um aumento de 44% em relação a 2024, e 730.000 toneladas no primeiro trimestre de 2026.

Três fontes da indústria disseram à Reuters na terça-feira que a Rússia iria interromper as exportações de petróleo do Cazaquistão através do oleoduto Druzhba a partir de 1 de maio.

O fornecimento à Alemanha tem sido feito através de um troço norte do oleoduto, separado do troço sul que abastece a Hungria e a Eslováquia, que está prestes a retomar as operações após reparações resultantes de um ataque de drones russos em janeiro.

A Alemanha controla Schwedt através de um processo de tutela, depois de ter assumido efetivamente a participação do seu acionista maioritário, a russa Rosneft ROSN.MM, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, que pôs fim a uma longa relação energética entre Moscovo e Berlim.

"A partir de 1 de maio, os volumes de petróleo cazaque anteriormente fornecidos à Alemanha pelo oleoduto Druzhba serão redirecionados para outras rotas logísticas disponíveis", disse Novak aos jornalistas na quarta-feira.

Questionado se isso representaria uma perda de abastecimento para a Alemanha, Novak afirmou: "Os alemães desistiram do petróleo russo, por isso estão bem".

A Rosneft Alemanha está a avaliar a medida e irá adaptar-se a qualquer nova situação, informou o Ministério da Economia alemão, acrescentando que o grupo russo está consciente da sua responsabilidade para com a região.

"Ao mesmo tempo, as opções existentes serão utilizadas para garantir a segurança do abastecimento na Alemanha", afirmou o ministério, acrescentando que a medida não põe em risco a segurança do fornecimento de produtos petrolíferos.

A ministra da Economia alemã, Katherina Reiche, delineou possíveis alternativas, incluindo entregas via Gdansk ou Rostock, que poderiam abastecer a refinaria através de oleodutos, acrescentando que não podia comentar possíveis escassez em Berlim.

A Agência Federal de Redes, reguladora de energia do país, que atua como administradora das atividades da Rosneft Alemanha, afirmou que ainda podem existir impactos regionais nos preços, acrescentando que está em estreita coordenação com a empresa.