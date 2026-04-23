Sabia que a crise climática está a prolongar a época do pólen na Europa?

A época do pólen no Reino Unido e na Europa continental está a tornar-se progressivamente mais longa devido à crise climática, agravando os sintomas de alergias em dezenas de milhões de pessoas. Um estudo recente, publicado na revista médica The Lancet, citado pelo The Guardian, conclui que, desde a década de 1990, a duração da polinização se prolongou entre uma a duas semanas, refletindo o impacto direto do aquecimento global na saúde pública. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Embora menos visível do que fenómenos extremos como incêndios florestais ou inundações, este efeito representa um aumento significativo do sofrimento quotidiano. “É um daqueles indicadores do dia a dia que mostram que algo está a piorar um pouco para muitas pessoas. O sofrimento das pessoas devido a estas alterações pode ser muito grande ”, sublinha Joacim Rocklöv, da Universidade de Heidelberg e codiretor do relatório.

Polinização mais cedo e mais intensa A investigação mostra que as épocas de polinização de espécies como a bétula, o amieiro e a oliveira começaram mais cedo — entre uma a duas semanas no período de 2015-2024 , quando comparado com 1991-2000. Ao mesmo tempo, a intensidade da polinização aumentou entre 15% e 20% em várias regiões europeias, incluindo o sul do Reino Unido, o norte de França, a Alemanha e partes da Europa de Leste. O fenómeno é impulsionado por temperaturas mais elevadas e maiores concentrações de dióxido de carbono, que estimulam as plantas a produzir mais pólen, intensificando reações alérgicas que podem variar de sintomas ligeiros a complicações graves. Espécies invasoras agravam o risco Além disso, os investigadores alertam para o risco crescente associado a espécies invasoras, como a ambrosia comum, cujo pólen altamente alergénico tende a expandir-se para novas regiões. “As alergias ao pólen são um risco para a saúde decorrente das alterações climáticas ”, explica ao jornal Katharina Bastl, da Universidade Médica de Viena, acrescentando que o impacto do aquecimento global na polinização já é evidente, embora varie de região para região.