- Noticiário das 13h
- 23 abr, 2026
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Estudo
Sabia que a crise climática está a prolongar a época do pólen na Europa?
23 abr, 2026 - 12:57 • Olímpia Mairos
Estudo revela que o aquecimento global já estendeu a polinização em até duas semanas, agravando alergias e impactos na saúde pública.
A época do pólen no Reino Unido e na Europa continental está a tornar-se progressivamente mais longa devido à crise climática, agravando os sintomas de alergias em dezenas de milhões de pessoas. Um estudo recente, publicado na revista médica The Lancet, citado pelo The Guardian, conclui que, desde a década de 1990, a duração da polinização se prolongou entre uma a duas semanas, refletindo o impacto direto do aquecimento global na saúde pública.
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Embora menos visível do que fenómenos extremos como incêndios florestais ou inundações, este efeito representa um aumento significativo do sofrimento quotidiano.
“É um daqueles indicadores do dia a dia que mostram que algo está a piorar um pouco para muitas pessoas. O sofrimento das pessoas devido a estas alterações pode ser muito grande ”, sublinha Joacim Rocklöv, da Universidade de Heidelberg e codiretor do relatório.
Polinização mais cedo e mais intensa
A investigação mostra que as épocas de polinização de espécies como a bétula, o amieiro e a oliveira começaram mais cedo — entre uma a duas semanas no período de 2015-2024 , quando comparado com 1991-2000.
Ao mesmo tempo, a intensidade da polinização aumentou entre 15% e 20% em várias regiões europeias, incluindo o sul do Reino Unido, o norte de França, a Alemanha e partes da Europa de Leste.
O fenómeno é impulsionado por temperaturas mais elevadas e maiores concentrações de dióxido de carbono, que estimulam as plantas a produzir mais pólen, intensificando reações alérgicas que podem variar de sintomas ligeiros a complicações graves.
Espécies invasoras agravam o risco
Além disso, os investigadores alertam para o risco crescente associado a espécies invasoras, como a ambrosia comum, cujo pólen altamente alergénico tende a expandir-se para novas regiões.
“As alergias ao pólen são um risco para a saúde decorrente das alterações climáticas ”, explica ao jornal Katharina Bastl, da Universidade Médica de Viena, acrescentando que o impacto do aquecimento global na polinização já é evidente, embora varie de região para região.
Outros impactos na saúde
O relatório insere-se no Lancet Countdown, uma colaboração internacional que reúne dezenas de investigadores e instituições para monitorizar os efeitos das alterações climáticas na saúde.
Para além do prolongamento da época do pólen, os dados revelam um aumento das mortes relacionadas com o calor, uma intensificação dos episódios de calor extremo, a expansão do risco de doenças infecciosas como a dengue e o agravamento das secas de verão em grande parte da Europa.
Sinais positivos, mas ação urgente
Apesar deste cenário preocupante, há também sinais positivos, nomeadamente a redução significativa da mortalidade associada à poluição do ar proveniente dos transportes e da produção de eletricidade. Ainda assim, os especialistas insistem na urgência de agir, alertando que “a janela de oportunidade para agir está a estreitar-se”.
Os autores do estudo defendem ainda a necessidade urgente de redirecionar investimentos dos combustíveis fósseis para energias limpas, melhorar a qualidade do ar e reforçar a preparação dos sistemas de saúde, sublinhando que estas medidas podem trazer benefícios imediatos e duradouros para a saúde pública.
No conjunto, o estudo evidencia como a crise climática já não é apenas uma ameaça distante ou abstrata, manifestando-se também em alterações subtis, mas profundamente impactantes, na vida quotidiana das populações europeias.
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