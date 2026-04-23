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Trump quer Putin em Miami. "Se viesse ao G20 seria útil"

23 abr, 2026 - 22:48 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Presidente norte-americano duvida que homólogo russo se apresente na cimeira e diz não saber nada sobre convites formais. O jornal Washington Post, no entanto, garante que Trump quer convidar Putin para estar presente em dezembro em Miami.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, pretende convidar o Presidente russo, Vladimir Putin, para participar na cimeira do G20, em Dezembro, em Miami, informou o Washington Post esta quinta-feira, citando fontes governamentais.

Em resposta, e quando confrontado por jornalistas sobre o assunto, Trump garantiu não "ter conhecimento de convites" formais feitos à Rússia para estar presente, mas admitiu pensar que o seu homólogo russo deveria comparecer. "Se Putin viesse ao G20 seria útil", revelou, aos jornalistas. No entanto, o Presidente dos EUA não crê que tal vá acontecer. "Duvido que Putin venha", reforçou Trump.

A Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários por parte da Agência Reuters. A próxima cimeira do G20 vai acontecer em dezembro, em Miami, nos EUA.

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