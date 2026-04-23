- Noticiário das 23h
- 23 abr, 2026
-
Trump quer Putin em Miami. "Se viesse ao G20 seria útil"
23 abr, 2026 - 22:48 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Presidente norte-americano duvida que homólogo russo se apresente na cimeira e diz não saber nada sobre convites formais. O jornal Washington Post, no entanto, garante que Trump quer convidar Putin para estar presente em dezembro em Miami.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, pretende convidar o Presidente russo, Vladimir Putin, para participar na cimeira do G20, em Dezembro, em Miami, informou o Washington Post esta quinta-feira, citando fontes governamentais.
Em resposta, e quando confrontado por jornalistas sobre o assunto, Trump garantiu não "ter conhecimento de convites" formais feitos à Rússia para estar presente, mas admitiu pensar que o seu homólogo russo deveria comparecer. "Se Putin viesse ao G20 seria útil", revelou, aos jornalistas. No entanto, o Presidente dos EUA não crê que tal vá acontecer. "Duvido que Putin venha", reforçou Trump.
A Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários por parte da Agência Reuters. A próxima cimeira do G20 vai acontecer em dezembro, em Miami, nos EUA.
- Noticiário das 23h
- 23 abr, 2026
-
- "Está selado." Trump manda abater embarcações que ponham minas no Estreito de Ormuz
- Enviado de Trump sugere trocar o Irão pela Itália no Mundial 2026
- Mais uma "baixa" na administração Trump. John C. Phelan abandona Marinha dos EUA
- Administração Trump suspende o envio de dólares americanos para o Iraque
- Trump anuncia que EUA vai prolongar cessar-fogo com Irão
- Trump recusa prolongar cessar-fogo com o Irão e ameaça com novos ataques
- Trump acusa Irão de violar cessar-fogo diversas vezes. Teerão fala em "falsas narrativas"
- Trump garante que o Irão sofrerá consequências "como nunca viu" se recusar negociar
- "O inimigo está confuso": EUA só suspendem bloqueio ao Irão com acordo, diz Trump
- "Está selado." Trump manda abater embarcações que ponham minas no Estreito de Ormuz
- Enviado de Trump sugere trocar o Irão pela Itália no Mundial 2026
- Mais uma "baixa" na administração Trump. John C. Phelan abandona Marinha dos EUA
- Administração Trump suspende o envio de dólares americanos para o Iraque
- Trump anuncia que EUA vai prolongar cessar-fogo com Irão
- Trump recusa prolongar cessar-fogo com o Irão e ameaça com novos ataques
- Trump acusa Irão de violar cessar-fogo diversas vezes. Teerão fala em "falsas narrativas"
- Trump garante que o Irão sofrerá consequências "como nunca viu" se recusar negociar
- "O inimigo está confuso": EUA só suspendem bloqueio ao Irão com acordo, diz Trump