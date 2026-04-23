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Turquia aprova lei para proibir acesso a redes sociais a menores de 15 anos

23 abr, 2026 - 09:03 • João Malheiro

Plataformas digitais terão de instalar sistemas de verificação de idade.

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O parlamento turco aprovou um projeto-lei que proíbe o acesso às redes sociais a menores de 15 anos.

De acordo com o diploma, os mais novos não podem registar-se nestas plataformas, que terão de instalar sistema de verificação de idade.

Os pais também terão acesso a ferramentas para monitorizar e controlar o tempo de tela dos filhos.

A legislação deve entrar em vigor seis meses depois da sua publicação no Diário Oficial da Turquia.

A Austrália foi o primeiro país a avançar com uma medida semelhante, banindo menores de 16 anos de aceder às redes sociais.

Na Europa, a Eslovénia, o Reino Unido, a Áustria e a Espanha estão a preparar legislação para impor este tipo de restrição.

Em Portugal, o Parlamento aprovou em fevereiro, na generalidade, um diploma do PSD que proíbe o acesso livre dos jovens às redes sociais e outras plataformas.

O projeto de lei do PSD proíbe crianças até aos 13 anos de acederem a redes sociais. A partir dessa idade, os jovens só podem aceder às redes com autorização dos pais.

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