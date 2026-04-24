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Acionistas da Warner Bros. aprovam compra pela Paramount por 94 mil milhões

24 abr, 2026 - 22:32 • Lusa

A Paramount conseguiu adquirir a Warner após a batalha para assumir o gigante de Hollywood, na sequência da desistência da Netflix, que optou por não continuar com a guerra de licitação.

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Os acionistas da Warner Bros. Discovery (WBD) deram esta quinta-feira ‘luz verde’ à operação pela qual a Paramount Skydance (PSKY) irá adquirir a produtora de Hollywood, estimada em 110.000 milhões de dólares (cerca de 94.000 milhões de euros).

A assembleia extraordinária de acionistas aprovou “por maioria” a fusão com a PSKY e a operação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2026, sujeita às condições habituais de encerramento, incluindo autorizações regulatórias.

“A aprovação dos acionistas de hoje representa outro marco fundamental na conclusão desta transação histórica, que gerará um valor excecional para os nossos acionistas. Continuaremos a trabalhar com a Paramount para concluir as etapas restantes deste processo, o que resultará numa empresa líder de media e entretenimento de próxima geração”, afirmou presidente executivo da WBD, David Zaslav, citado pela Europa Press.

“Agradecemos o apoio e a confiança que os nossos acionistas depositaram em nós para aproveitar ao máximo o potencial do nosso portefólio de entretenimento de classe mundial. Em conjunto com a Paramount, esperamos criar uma empresa combinada excecional que expanda a escolha dos consumidores e beneficie a comunidade global de talento criativo”, disse o presidente do Conselho de Administração do estúdio de cinema, Samuel A. Di Piazza.

A Paramount conseguiu adquirir a Warner após a batalha para assumir o gigante de Hollywood, na sequência da desistência da Netflix, que optou por não continuar com a guerra de licitação.

A PSKY ofereceu um preço de 31 dólares por ação, elevando a transação total para 110 mil milhões de dólares.

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