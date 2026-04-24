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Política Internacional
Argentina disponível para negociar com Reino Unido sobre as ilhas Malvinas
24 abr, 2026 - 23:26 • Catarina Magalhães, com Reuters
"A soberania pertence ao Reino Unido e o direito de autodeterminação dos habitantes das ilhas é fundamental", disse o porta-voz de Keir Starmer.
A Argentina disse estar disponível esta sexta-feira para começar negociações com o Reino Unido sobre o controlo das ilhas Malvinas (ou Falkland, para os ingleses).
Esta reação do Governo de Javier Milei surge depois do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter levantando esta sexta-feira a hipótese de retirar a soberania britânica do território, que colonizou aqueles arquipélagos no início do século XIX.
Esta negociação aconteceria, segundo a administração Trump, como forma de punição pela posição britânica na guerra no Irão.
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“A República Argentina expressa, mais uma vez, a sua vontade de retomar negociações bilaterais com o Reino Unido que permitam encontrar uma solução pacífica e definitiva para a disputa de soberania e pôr fim à situação colonial especial e particular em que se encontram”, afirmou o ministro argentino dos Negócios Estrangeiros, Pablo Quirno, na rede social X (antigo Twitter).
Porém, o porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, manifestou-se contra esta sugestão: "a soberania pertence ao Reino Unido e o direito de autodeterminação dos habitantes das ilhas é fundamental."
"Não poderíamos ser mais claros quanto à posição do Reino Unido sobre as ilhas Falkland. É uma posição de longa data e não mudou", insistiu.
As ilhas Malvinas estão sob controlo britânico desde 1833.
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