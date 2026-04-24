Chefe do Pentágono diz que bloqueio dos EUA ao Irão “está a tornar-se global”

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou esta sexta-feira que o bloqueio naval norte-americano ao Irão está a ganhar dimensão internacional, sublinhando que Teerão teve oportunidade de alcançar um entendimento com Washington.

“O nosso bloqueio está a crescer e a tornar-se global”, declarou Hegseth aos jornalistas, acrescentando que “ninguém navega do Estreito de Ormuz para qualquer lugar do mundo sem a permissão da Marinha dos Estados Unidos”.

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As declarações surgem numa altura em que as negociações entre os EUA e o Irão poderão ser retomadas em breve no Paquistão, segundo fontes citadas pela Reuters, depois de uma ronda prevista para o início da semana não se ter concretizado.

Ao lado do general Dan Caine, Hegseth garantiu que Washington “não está ansioso por um acordo” e reiterou posições anteriores do ex-presidente Donald Trump, afirmando que os EUA têm “todo o tempo do mundo”.

“O Irão sabe que ainda tem uma janela aberta para escolher sabiamente… na mesa de negociações. Tudo o que precisam fazer é abandonar uma arma nuclear de formas significativas e verificáveis”, afirmou.