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EUA
Chefe do Pentágono diz que bloqueio dos EUA ao Irão “está a tornar-se global”
24 abr, 2026 - 15:17 • Olímpia Mairos , com Reuters
Pete Hegseth afirma que pressão sobre o Irão está a aumentar, com bloqueio naval a expandir-se e negociações ainda em aberto, enquanto EUA admitem interceptar navios em várias regiões.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou esta sexta-feira que o bloqueio naval norte-americano ao Irão está a ganhar dimensão internacional, sublinhando que Teerão teve oportunidade de alcançar um entendimento com Washington.
“O nosso bloqueio está a crescer e a tornar-se global”, declarou Hegseth aos jornalistas, acrescentando que “ninguém navega do Estreito de Ormuz para qualquer lugar do mundo sem a permissão da Marinha dos Estados Unidos”.
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As declarações surgem numa altura em que as negociações entre os EUA e o Irão poderão ser retomadas em breve no Paquistão, segundo fontes citadas pela Reuters, depois de uma ronda prevista para o início da semana não se ter concretizado.
Ao lado do general Dan Caine, Hegseth garantiu que Washington “não está ansioso por um acordo” e reiterou posições anteriores do ex-presidente Donald Trump, afirmando que os EUA têm “todo o tempo do mundo”.
“O Irão sabe que ainda tem uma janela aberta para escolher sabiamente… na mesa de negociações. Tudo o que precisam fazer é abandonar uma arma nuclear de formas significativas e verificáveis”, afirmou.
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Por sua vez, Dan Caine indicou que o Comando Central dos EUA mantém um bloqueio rigoroso aos portos iranianos. “Estamos a aplicar o bloqueio em todas as áreas contra qualquer navio de qualquer nacionalidade que esteja em trânsito para ou de um porto ou território iraniano”, disse, revelando que 34 navios foram inspecionados na manhã de sexta-feira.
O responsável acrescentou que as forças norte-americanas continuam preparadas para intervir: “Estamos a acompanhar de perto navios de interesse […] e estamos preparados e posicionados para os intercetar”.
O bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irão teve início a 13 de abril e tem vindo a intensificar-se desde então.
Hegseth deixou ainda um aviso sobre o Estreito de Ormuz, considerando que qualquer tentativa iraniana de instalar minas na zona constituiria uma violação do cessar-fogo.
“O trânsito está a ocorrer, muito mais limitado do que seria desejável e com mais risco, mas isso acontece porque o Irão está a agir de forma irresponsável com pequenas embarcações rápidas armadas”, concluiu.
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