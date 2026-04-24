EUA equaciona punir aliados da NATO por não apoiarem guerra contra Irão

Um e-mail interno do Pentágono explora as possibilidades de os Estados Unidos da América (EUA) punirem os seu aliados da NATO, por falhas no apoio aos Estados Unidos na guerra contra o Irão.

Segundo a agência Reuters, que cita fontes oficiais da administração norte-americana, entre as opções está a suspensão da Espanha da aliança ou a revisão da posição dos Estados Unidos sobre a reivindicação britânica das Ilhas Malvinas.

As opções políticas estão detalhadas numa nota que expressa frustração com a perceção de relutância ou recusa de alguns aliados em conceder aos Estados Unidos direitos de acesso, base e sobrevoo para a guerra do Irão, disse o responsável, que falou sob condição de anonimato para descrever o e-mail.

Em reação, esta sexta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez desvalorizou a polémica: "Não trabalhamos a partir de e-mails, mas sim de documentos e posições oficiais".

"A posição do Governo de Espanha é clara: colaboração absoluta com os aliados, mas sempre dentro do quadro da legalidade internacional", acrescenta.

Por várias vezes, o presidente Donald Trump criticou duramente os aliados da NATO por não enviarem suas marinhas para ajudar a abrir o Estreito de Ormuz.

Questionado sobre o e-mail, a secretária de Imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, respondeu: "Como disse o Presidente Trump, apesar de tudo o que os Estados Unidos fizeram pelos nossos aliados da NATO, eles não estiveram lá por nós".

"O Departamento de Guerra garantirá que o Presidente tenha opções credíveis para garantir que os nossos aliados deixem de ser um tigre de papel e, em vez disso, façam a sua parte. Não temos mais comentários sobre quaisquer deliberações internas nesse sentido", disse Wilson.

A guerra EUA-Israel com o Irão levantou sérias questões sobre o futuro do bloco de 76 anos e provocou uma preocupação sem precedentes de que os EUA possam não vir em auxílio dos aliados europeus caso sejam atacados, dizem analistas e diplomatas.

O Reino Unido, França e outros dizem que aderir ao bloqueio naval dos EUA equivaleria a entrar na guerra, mas que estariam dispostos a ajudar a manter o Estreito de Ormuz aberto assim que houvesse um cessar-fogo duradouro ou o conflito terminasse.