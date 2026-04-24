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Médio Oriente

Líder supremo do Irão terá a cara desfigurada e espera por uma prótese na perna

24 abr, 2026 - 15:10 • Diogo Camilo

Mojtaba Khamenei ficou gravemente ferido no ataque de Israel e Estados Unidos a 28 de fevereiro. Já foi operado três vezes à perna e uma vez a uma das mãos e precisará de cirurgias plásticas no rosto.

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O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, terá ficado com a cara desfigurada e aguarda por uma prótese para uma das suas pernas, avança o New York Times, que cita altos oficiais iranianos.

Segundo o jornal norte-americano, o chefe de Estado do Irão sofreu queimaduras graves no rosto e lábios, que dificultam a fala, sendo a essa a razão para que não tenha sido divulgada qualquer mensagem áudio ou em vídeo desde o primeiro ataque de Israel e dos Estados Unidos em território iraniano, no qual morreu Ali Khamenei, a 28 de fevereiro.

Mojtaba Khamenei vai precisar de cirurgias plásticas no rosto e também de uma prótese para uma das pernas, depois de ter sido operado já por três vezes. Foi ainda submetido a uma cirurgia a uma das mãos.

Segundo os quatro altos oficiais iranianos ao New York Times, o novo líder supremo do Irão ficou gravemente ferido, mas está "mentalmente lúcido e ativo", tendo divulgado várias declarações escritas que têm sido publicadas nas redes sociais e lidas na televisão estatal iraniana.

Junto de Mojtaba estão o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, que é cirurgião cardíaco, e o ministro da Saúde, mas os altos comandantes da Guarda Revolucionária iraniana não o visitam, por medo que Israel os possa seguir e assassiná-lo.

A localização do chefe de Estado iraniano é secreta e as mensagens enviadas para ele são escritas à mão e seladas em envelopes, sendo transmitidas de mão em mão por um mensageiro de confiança.

Devido à sua condição e por razões de segurança, o poder e as decisões estratégicas estão agora a cargo dos generais iranianos.

Mojtaba foi escolhido no início de março como o novo líder supremo do Irão pela Assembleia de Peritos, um órgão composto por 88 clérigos que já tinha anunciado que o Irão continuaria a ser liderado por um Khamenei.

No início de abril, foi reportado que Khamenei estaria em "situação grave" e incapaz de governar e de "participar nas tomadas de decisão do país", segundo um documento diplomático dos serviços secretos norte-americanos e israelitas.

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