Ministro do Irão inicia périplo diplomático com paragens no Paquistão, Omã e Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, inicia esta sexta-feira uma deslocação diplomática que inclui visitas a Islamabad, Mascate e Moscovo, segundo informou a agência estatal iraniana IRNA, citada pela agência Reuters.

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A viagem tem como objetivo realizar consultas bilaterais e discutir os desenvolvimentos atuais na região, bem como analisar a situação mais recente na guerra envolvendo os Estados Unidos e Israel.

Fontes governamentais paquistanesas indicaram que poderá ocorrer uma segunda ronda de negociações entre Washington e Teerão.

Segundo a Associated Press, que cita fontes paquistanesas, uma equipa norte-americana já se encontra em Islamabad para preparar o eventual processo negocial, sendo que até ao momento, nem os Estados Unidos nem o Irão comentaram oficialmente estas informações.

As duas autoridades paquistanesas, que falaram sob condição de anonimato, confirmaram que Abbas Araqchi deverá chegar ao Paquistão ainda este fim de semana, acompanhado por uma pequena delegação governamental.

Islamabad tem procurado assumir um papel de mediador, tentando reativar negociações de cessar-fogo entre o Irão e os EUA. Na sexta-feira, o chefe da diplomacia iraniana e responsáveis paquistaneses terão discutido pormenores de uma possível trégua no conflito.